Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків

Маріна Фурман
24 жовтня 2025, 08:22
393
Аналітики вважають, що російська компанія-гігант зіткнеться з серйозними проблемами, але є один нюанс.
Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків
США вдарили новими санкціями по Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне:

  • США запровадили нові санкції проти нафтових компаній Росії
  • Обмеження, ймовірно, суттєво не вплинуть на Путіна
  • У Росії навчилися обходити санкції

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти нафтових "гігантів" країни-агресора Росії. Цей крок американського лідера завдав одного з найбільших ударів по зусиллях російського диктатора Володимира Путіна переконати Трампа змусити Україну капітулювати перед вимогами Кремля. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Чи здатні нові санкції проти РФ змінити хід війни

Аналітики вважають, що нові санкції США проти Росії навряд чи вплинуть на військові цілі воєнного злочинця Путіна.

відео дня

Засновниця R.Politik Тетяна Станова зазначила, що російські компанії давно готуються до нових санкцій, а Путін, як і раніше, готовий до великих втрат заради досягнення своїх цілей.

Крім цього, за її словами, Дональд Трамп знову може змінити свою думку.

Видання з посиланням на російських фахівців підкреслює, що нові санкції США не матимуть значного впливу на Путіна.

Як у Росії навчилися обходити санції

На думку аналітиків, в Росії вже навчилися обходити обмеження. Для цього Москва використовує тіньовий флот з сотень старих кораблів, не застрахованих західними компаніями. Також здійснюються операції через буферні компанії в третіх країнах.

"А оскільки на Росію припадає близько 9 % світового продажу нафти, будь-які обмеження на її експорт призведуть до скорочення поставок і зростання цін, що створить стимули для подальшого обходу санкцій", – додають автори.

У виданні NYT нагадали, що перед завершенням своєї роботи адміністрація Джо Байдена запроваджувала подібні обмеження проти російських нафтових компаній "Сургутнефтегаз" і "Газпромнефть", але вони мали обмежений вплив.

Експерт з енергетики в Фонді Карнегі за міжнародний мир вважає, що "Лукойл" зіткнеться з серйозними проблемами, але це будуть проблеми "Лукойлу", а не Росії".

Аналітики зазначають, що економіка РФ усе ж переживає труднощі, хоча їх недостатньо, щоб змусити Путіна змінити свій напрямок дій та зупинити війну проти України.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Як нові санкції вплинуть на Росію - думка експерта

Співробітник аналітичного центру Atlantic Council Кім Донаван, який раніше він працював у Білому домі та Мінфіні все ж вважає, що обмеження проти можливості Росії продавати нафту та інші енергоресурси матиме значний вплив на її економіку і здатність вести війну.

"Військова машина Росії зазнає серйозного удару. Вони вже зараз зазнають труднощів із фінансуванням уряду і збройних сил, тому це вплине на їхню здатність продовжувати війну і може стати рушійним фактором, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів", - говорить Кім Донаван, якого цитує The Wall Street Journal.

Запровадження санкцій проти РФ - останні новини

Нагадаємо, раніше Главред писав, що США готують новий етап посилення санкцій проти Росії.

Згодом стало відомо про новий пакет обмежень, який торкнувся великих російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу". У Вашингтоні закликали Москву якнайшвидше погодитися на припинення вогню в Україні.

Пізніше Путін відреагував на нові санкції США. Воєнний злочинець заявив, що поважаючі себе держави не діють під тиском. Нові санкції США він охарактеризував як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

