"Мать, ти шо?": Глущенко розкрила першу реакцію на її відхід із "Дизель Шоу"

Христина Трохимчук
24 жовтня 2025, 14:22оновлено 24 жовтня, 15:01
115
Вікторія Булітко була здивована рішенням колеги Яни Глущенко.
Яна Глущенко, Вікторія Булітко
Яна Глущенко розкрила реакцію Вікторії Булітко на її відхід з "Дизель Шоу" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, Вікторія Булітко

Ви дізнаєтеся:

  • Хто підтримав Яну Глущенко після відходу з "Дизель шоу"
  • Чим займатиметься актриса

Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула проєкт "Дизель Шоу", розповіла, як розпрощалась зі своєю колишньою роботою, а також про плани на майбутнє. В інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ" артистка заявила, що її підтримала відома акторка Вікторія Булітко, яка теж є учасницею гумористичного шоу.

Глущенко розповіла, що досі не вирішила свої фінансові питання з керівництвом "Дизель Шоу". За твердженням актриси, вона сама не знає суми, яку вони їй заборгували, тому вирішила просто відпустити цю ситуацію.

відео дня

"Я все відпустила. Я не знала, яка в мене має бути кінцева сума, тому відпустила", - обережно відповіла Яна.

Яна Глущенко була зіркою шоу
Яна Глущенко була зіркою "Дизель шоу" / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Також знаменитість розповіла, що її рішення про відхід з проєкту підтримала зіркова колега, актриса Вікторія Булітко. Саме вона зателефонувала Глущенко, щоб поговорити після новин про відхід.

"Вона зателефонувала і каже: "Мать, ти шо?!". Вона мене підтримала одразу, сказала, що я молодець і побажала всього найкращого", - розповіла актриса.

Яна Глущенко із сином
Яна Глущенко із сином / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Яна Глущенко активно планує свою діяльність після "Дизель шоу". За словами акторки, у неї скоро буде новий проєкт, а також вона хоче знятися в кіно.

"Зараз ми працюємо над проектом, про які поки нічого не можу розповісти. Це буде щось таке велике... Зараз виходить фільм "Мавка", то я б залюбки зіграла Мавку. Або якусь кікімору - щось потойбічне, страшне, некрасиве", - поділилася знаменитість.

Яна Глущенко
Яна Глущенко / інфографіка: Главред

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що рідна сестра української гумористки та учасниці "Дизель Шоу" Марини Поплавської, яка загинула в ДТП, Людмила Поплавська розповіла, як після трагедії у квартиру артистки приходили її колеги і зібрали без дозволу її речі.

Також українська відома актриса Яна Глущенко, яка нещодавно звільнилася з "Дизель шоу", розповіла, які в неї стосунки з колишніми колегами. Вона розповіла, що за роки вони стали з акторами справжньою родиною і вона продовжує спілкування з деякими учасниками колективу.

Що таке Дизель-шоу?

Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася 2015 року. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Яна Глущенко Дизель шоу новини шоу бізнесу
Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

