"Мать, ти шо?": Глущенко розкрила першу реакцію на її відхід із "Дизель Шоу"

Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула проєкт "Дизель Шоу", розповіла, як розпрощалась зі своєю колишньою роботою, а також про плани на майбутнє. В інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ" артистка заявила, що її підтримала відома акторка Вікторія Булітко, яка теж є учасницею гумористичного шоу.
Глущенко розповіла, що досі не вирішила свої фінансові питання з керівництвом "Дизель Шоу". За твердженням актриси, вона сама не знає суми, яку вони їй заборгували, тому вирішила просто відпустити цю ситуацію.
"Я все відпустила. Я не знала, яка в мене має бути кінцева сума, тому відпустила", - обережно відповіла Яна.
Також знаменитість розповіла, що її рішення про відхід з проєкту підтримала зіркова колега, актриса Вікторія Булітко. Саме вона зателефонувала Глущенко, щоб поговорити після новин про відхід.
"Вона зателефонувала і каже: "Мать, ти шо?!". Вона мене підтримала одразу, сказала, що я молодець і побажала всього найкращого", - розповіла актриса.
Яна Глущенко активно планує свою діяльність після "Дизель шоу". За словами акторки, у неї скоро буде новий проєкт, а також вона хоче знятися в кіно.
"Зараз ми працюємо над проектом, про які поки нічого не можу розповісти. Це буде щось таке велике... Зараз виходить фільм "Мавка", то я б залюбки зіграла Мавку. Або якусь кікімору - щось потойбічне, страшне, некрасиве", - поділилася знаменитість.
Що таке Дизель-шоу?
Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася 2015 року. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.
