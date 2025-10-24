"Мать, ти шо?": Глущенко розкрила першу реакцію на її відхід із "Дизель Шоу"

Вікторія Булітко була здивована рішенням колеги Яни Глущенко.

Яна Глущенко розкрила реакцію Вікторії Булітко на її відхід з "Дизель Шоу"

Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула проєкт "Дизель Шоу", розповіла, як розпрощалась зі своєю колишньою роботою, а також про плани на майбутнє. В інтерв'ю "33 запитання від Люкс ФМ" артистка заявила, що її підтримала відома акторка Вікторія Булітко, яка теж є учасницею гумористичного шоу.

Глущенко розповіла, що досі не вирішила свої фінансові питання з керівництвом "Дизель Шоу". За твердженням актриси, вона сама не знає суми, яку вони їй заборгували, тому вирішила просто відпустити цю ситуацію.

"Я все відпустила. Я не знала, яка в мене має бути кінцева сума, тому відпустила", - обережно відповіла Яна.

Яна Глущенко була зіркою "Дизель шоу" / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Також знаменитість розповіла, що її рішення про відхід з проєкту підтримала зіркова колега, актриса Вікторія Булітко. Саме вона зателефонувала Глущенко, щоб поговорити після новин про відхід.

"Вона зателефонувала і каже: "Мать, ти шо?!". Вона мене підтримала одразу, сказала, що я молодець і побажала всього найкращого", - розповіла актриса.

Яна Глущенко із сином / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Яна Глущенко активно планує свою діяльність після "Дизель шоу". За словами акторки, у неї скоро буде новий проєкт, а також вона хоче знятися в кіно.

"Зараз ми працюємо над проектом, про які поки нічого не можу розповісти. Це буде щось таке велике... Зараз виходить фільм "Мавка", то я б залюбки зіграла Мавку. Або якусь кікімору - щось потойбічне, страшне, некрасиве", - поділилася знаменитість.

Яна Глущенко / інфографіка: Главред

Що таке Дизель-шоу? Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася 2015 року. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.

