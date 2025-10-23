В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагають

Трамп може погодитись на нову зустріч з Путіним, але очікує від нього не слів, а реальних кроків для припинення війни проти України, наголосила Левітт.

https://glavred.net/world/v-belom-dome-vydvinuli-uslovie-putinu-po-voyne-chto-ot-nego-trebuyut-10709063.html Посилання скопійоване

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що заявили в Білому домі:

Зустріч Путіна і Трампа не виключається

Потрібна впевненість в тому, що цей саміт може принести результат

Трамп хоче бачити дії, а не розмови

Президент США Дональд Трамп хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, який транслював Білий дім.

Левітт зазначив, що Трамп завжди наголошував, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли вважатиме це необхідним, і, за словами експерта, саме вчора настав такий день.

відео дня

На її думку, президент Трамп уже давно висловлював розчарування діями Путіна й обох сторін конфлікту. Він неодноразово наголошував, що для укладення справжньої мирної угоди обидві сторони мають бути зацікавлені в ній, проте наразі не бачить від Росії достатнього сигналу чи дій у цьому напрямку.

"Тому зустріч між цими двома лідерами (Путіним і Трампом, - ред.) не є повністю виключеною. Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися знову. Але ми хочемо бути впевнені, що ця зустріч дасть відчутні позитивні результати і що час президента буде використано з користю", - вказала вона.

Дивіться відео заяви Левітт:

/ Фото: скріншот

Відповідаючи на запитання, чи саме телефонна розмова між Рубіо та Лавровим змусила Трампа повірити, що Путін або росіяни не прагнуть миру, Левітт сказав, що це не була єдина причина. Він додав, що держсекретар вважав дзвінок продуктивним, але для Трампа важливо, щоб зустріч з Путіним була корисною й ефективною з точки зору використання часу.

"Знову ж таки, президент (Трамп, - ред.) хоче бачити дії, а не тільки розмови. І я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, щоб домогтися результату. І він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це вже дев'ять місяців, перебуваючи на посаді. І він все більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни", - резюмує вона.

Дивіться відео заяви Левітт:

/ Фото: скріншот

Відмова Індії від російської нафти - чим це грозить Росії

Як писав Главред, відмова Індії від закупівлі російської нафти може стати потужним ударом по економіці Росії, яка вже перебуває на межі колапсу. Якщо ж до цього кроку приєднається Китай, Кремль фактично втратить будь-які шанси на економічне виживання. Запас стійкості російської економіки може вичерпатися вже наприкінці цього або на початку наступного року. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції Трампа проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, gрезидент США Дональд Трамп повідомив про скасування запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, головною причиною такого рішення стало переконання, що переговори не дадуть очікуваного результату.

Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав нові санкції США проти Росії та відмову Трампа від саміту в Будапешті "актом війни проти Росії" і закликав активізувати бомбардування України.

Після запровадження американських санкцій проти російських енергетичних гігантів "Лукойл" і "Роснефть" обсяги постачання російської нафти на великі індійські НПЗ різко скоротяться — майже до нуля. Уже з середини жовтня постачання нафти марки Urals у форматі "тут і зараз" помітно сповільнилося, повідомляє Bloomberg.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред