Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагають

Юрій Берендій
23 жовтня 2025, 22:07
327
Трамп може погодитись на нову зустріч з Путіним, але очікує від нього не слів, а реальних кроків для припинення війни проти України, наголосила Левітт.
В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагають
В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

Про що заявили в Білому домі:

  • Зустріч Путіна і Трампа не виключається
  • Потрібна впевненість в тому, що цей саміт може принести результат
  • Трамп хоче бачити дії, а не розмови

Президент США Дональд Трамп хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, який транслював Білий дім.

Левітт зазначив, що Трамп завжди наголошував, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли вважатиме це необхідним, і, за словами експерта, саме вчора настав такий день.

відео дня

На її думку, президент Трамп уже давно висловлював розчарування діями Путіна й обох сторін конфлікту. Він неодноразово наголошував, що для укладення справжньої мирної угоди обидві сторони мають бути зацікавлені в ній, проте наразі не бачить від Росії достатнього сигналу чи дій у цьому напрямку.

"Тому зустріч між цими двома лідерами (Путіним і Трампом, - ред.) не є повністю виключеною. Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися знову. Але ми хочемо бути впевнені, що ця зустріч дасть відчутні позитивні результати і що час президента буде використано з користю", - вказала вона.

Дивіться відео заяви Левітт:

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагають
/ Фото: скріншот

Відповідаючи на запитання, чи саме телефонна розмова між Рубіо та Лавровим змусила Трампа повірити, що Путін або росіяни не прагнуть миру, Левітт сказав, що це не була єдина причина. Він додав, що держсекретар вважав дзвінок продуктивним, але для Трампа важливо, щоб зустріч з Путіним була корисною й ефективною з точки зору використання часу.

"Знову ж таки, президент (Трамп, - ред.) хоче бачити дії, а не тільки розмови. І я думаю, що президент надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на Близькому Сході, щоб домогтися результату. І він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це вже дев'ять місяців, перебуваючи на посаді. І він все більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни", - резюмує вона.

Дивіться відео заяви Левітт:

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагають
/ Фото: скріншот

Відмова Індії від російської нафти - чим це грозить Росії

Як писав Главред, відмова Індії від закупівлі російської нафти може стати потужним ударом по економіці Росії, яка вже перебуває на межі колапсу. Якщо ж до цього кроку приєднається Китай, Кремль фактично втратить будь-які шанси на економічне виживання. Запас стійкості російської економіки може вичерпатися вже наприкінці цього або на початку наступного року. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкції Трампа проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, gрезидент США Дональд Трамп повідомив про скасування запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. За словами американського лідера, головною причиною такого рішення стало переконання, що переговори не дадуть очікуваного результату.

Водночас заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав нові санкції США проти Росії та відмову Трампа від саміту в Будапешті "актом війни проти Росії" і закликав активізувати бомбардування України.

Після запровадження американських санкцій проти російських енергетичних гігантів "Лукойл" і "Роснефть" обсяги постачання російської нафти на великі індійські НПЗ різко скоротяться — майже до нуля. Уже з середини жовтня постачання нафти марки Urals у форматі "тут і зараз" помітно сповільнилося, повідомляє Bloomberg.

Інші новини:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп мирне врегулювання новини України мирні переговори Білий дім
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагають

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагають

22:07Світ
Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

20:45Україна
РФ замовила десятки ядерних "Калібрів": в ЗМІ потрапили секретні документи

РФ замовила десятки ядерних "Калібрів": в ЗМІ потрапили секретні документи

20:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

Всесвіт на їхньому боці: кого зі знаків зодіаку "накриє" хвиля удачі та успіху

Всесвіт на їхньому боці: кого зі знаків зодіаку "накриє" хвиля удачі та успіху

Гороскоп Таро на листопад 2025: Овнам - зміни, Тельцям - подарунок, Близнюкам - сила

Гороскоп Таро на листопад 2025: Овнам - зміни, Тельцям - подарунок, Близнюкам - сила

Останні новини

22:14

Як сказати українською "однофамілець" - мовознавці назвали правильну відповідь

22:07

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагаютьВідео

22:01

Географічна аномалія: чому 90% території Австралії залишається незаселеною

21:34

Оцет і апельсиновий сік: як змити нігті без ацетону

21:14

Як оригінально зберігати шарфи: професіонали назвали 4 способи

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025
21:13

"Йому було 55": як помер Дизель Яценко насправді

20:58

Чому небезпечно ставити дзеркало в неправильних місцях: будете здивовані кількістю проблем

20:46

Засядько, Хаукін, Тимченко: чому світ не знає про цих українських супергероїв

20:45

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Реклама
20:21

Дивляться на стіну і гавкають – розкрито, чи можуть собаки відчувати привидів

20:20

Небезпека, яка може згубити: чому в Австралії не можна купатися без колготок

20:20

"Це зрадники": український шоумен розніс у пух і прах Потапа, Яму та Винника

20:10

РФ замовила десятки ядерних "Калібрів": в ЗМІ потрапили секретні документи

19:51

Близько 5 мільйонів: Зінченки засвітили розкішні аксесуари

19:24

Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні - що відомо

19:21

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

19:10

Чому Трамп скасував зустріч із ПутінимПогляд

19:01

Почнеться "чорна смуга": що не можна брати в руки у свято 24 жовтня, прикмети

18:44

"Може будуть завтра у нас": Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

18:23

Бюджет втратив щонайменше 300 млн грн через зловживання пов’язаної з Гетманцевим компанії "М.С.Л.", - економіст

Реклама
18:23

"Виб'є трон з-під Путіна": названо цікаву ціль для ЗСУВідео

18:21

Зеленський розкрив деталі плану закінчення війни - який перший крок

17:54

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

17:53

Кудрицький замовчував зрив програми укриттів в "Укренерго" перед своїми ж європейськими друзями, - депутат

17:48

Українців почали штрафувати за паркани в селі – можна влетіти на "кругленьку суму"Відео

17:29

Свіжі, проте провальні: експерти назвали найгірші авто 2025 року

17:18

"Як занервував Путін": Зеленський заявив про початок перемовин щодо Tomahawk

16:59

Китай відвернувся від Росії після нових санкцій Трампа - Reuters розкрили деталі

16:56

Звільнення Кучерового Яру: у ЗСУ показали рятувальну операцію з евакуації цивільних

16:54

Без світла, опалення, води і газу: експерт заявив про можливий тотальний блекаутВідео

16:43

Ірина Білик висунула претензії колишньому чоловіку — що зробив Дмитро Коляденко

16:41

Паспорти в Україні оформлюватимуть по-новому - Рада ухвалила важливі зміни

16:21

Секрет розкрито - чи справді золото Полуботка досі лежить у Банку АнгліїВідео

16:19

"Комунікатори під час війни": в Києві відбудеться форум про стандарти комунікацій у воєнний час новини компанії

16:11

"Мадяр" звернувся до угорців у річницю революції 1956 року та побажав скинути з себе російське ярмо

16:09

"Моє безпліддя": акаунт російської співачки зламали і дізналися її таємниці

16:01

Потрібно буде платити податки: коли можуть підвищитись тарифи на таксі в Україні

16:00

Росія завалиться за рік: названо єдину умову краху економіки Путіна

15:51

Доведеться одягати шубу: українців попередили про можливі проблеми з опаленням

15:31

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

Реклама
15:30

Любов має українське серце: відомий співак вразив піснею для Нацвідбору

15:20

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Україні є справжнє місто-музей: унікальне місце, про яке мало хто знаєВідео

14:34

Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

14:19

Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

14:08

Здивує навіть досвідчених кошатників: як насправді коти відчувають біль людини

14:04

Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

14:00

Олена Тополя заговорила про зміну професії: "Іноді "нагрібає"

13:50

Розбите серце: Софія Ротару опублікувала скорботне повідомлення

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти