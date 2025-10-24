Такого давно не було: в Україні встановили космічні ціни на базовий продукт

Ціни на популярний овоч незабаром можуть досягти 100 гривень.

Як змінилися ціни на помідори за останній тиждень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

В Україні дорожчають тепличні помідори

Ціни на помідори наближаються до рівня 100 гривень за кілограм

Українські комбінати активно підвищують ціни на тепличні помідори через обмежену пропозицію цих овочів. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазначають, що ціни на помідори зростають вже третій тиждень поспіль. Сьогодні овочі пропонують до продажу по 80-90 гривень за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Наскільки змінилися ціни на тепличні помідори за рік

Аналітики стверджують, що у порівнянні з жовтнем 2024 року, внаслідок подорожчання цін, помідори в Україні цьогоріч коштують в середньому на 22% більше.

"При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в даному сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів", - йдеться у повідомленні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які овочі, окрім помідорів, також подорожчають - думка експерта

Главред писав, що генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль попередив, що в Україні низка продуктів помітно подорожчають. Очікується, що вартість деяких овочів зросте на 5–6 гривень. Мова йде про моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вартість солі в українських супермаркетах помітно зросла у порівнянні не лише з попереднім місяцем, але й останніми роками.

Раніше повідомлялося, що в Україні вкотре підвищились ціни на огірки. Основною причиною такого різкого подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах.

Напередодні стало відомо, що в Україні зафіксували ріст цін на ріпчасту цибулю. Аналітики пояснюють, що цибуля подорожчала, оскільки частину врожаю досі не зібрали з полів через несприятливі погодні умови, тому овочі поступово псуються.

