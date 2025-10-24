Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Такого давно не було: в Україні встановили космічні ціни на базовий продукт

Анна Косик
24 жовтня 2025, 14:44
211
Ціни на популярний овоч незабаром можуть досягти 100 гривень.
продукты, овощи, деньги
Як змінилися ціни на помідори за останній тиждень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

  • В Україні дорожчають тепличні помідори
  • Ціни на помідори наближаються до рівня 100 гривень за кілограм

Українські комбінати активно підвищують ціни на тепличні помідори через обмежену пропозицію цих овочів. Про це сьогодні, 24 жовтня, повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Вони зазначають, що ціни на помідори зростають вже третій тиждень поспіль. Сьогодні овочі пропонують до продажу по 80-90 гривень за кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

відео дня

Наскільки змінилися ціни на тепличні помідори за рік

Аналітики стверджують, що у порівнянні з жовтнем 2024 року, внаслідок подорожчання цін, помідори в Україні цьогоріч коштують в середньому на 22% більше.

"При цьому виробники мають намір і надалі підвищувати ціни в даному сегменті за умови збереження сьогоднішніх темпів збуту, пояснюючи своє рішення обмеженою пропозицією продукції з місцевих комбінатів", - йдеться у повідомленні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Які овочі, окрім помідорів, також подорожчають - думка експерта

Главред писав, що генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль попередив, що в Україні низка продуктів помітно подорожчають. Очікується, що вартість деяких овочів зросте на 5–6 гривень. Мова йде про моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що вартість солі в українських супермаркетах помітно зросла у порівнянні не лише з попереднім місяцем, але й останніми роками.

Раніше повідомлялося, що в Україні вкотре підвищились ціни на огірки. Основною причиною такого різкого подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції овочів у місцевих господарствах.

Напередодні стало відомо, що в Україні зафіксували ріст цін на ріпчасту цибулю. Аналітики пояснюють, що цибуля подорожчала, оскільки частину врожаю досі не зібрали з полів через несприятливі погодні умови, тому овочі поступово псуються.

Інші новини:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

помідори ціни на продукти новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23Світ
Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:23Світ
Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:14Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

Останні новини

17:56

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

17:23

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:14

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:02

Королівська вечеря з простих інгредієнтів: рецепт шикарної страви за 25 хвилин

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
16:58

"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

16:57

Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

16:45

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

16:42

Водії збентежені: на дорогах встановлюють дивний жовтий знак із колом

Реклама
16:29

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках магазину одягу за 25 секунд

16:24

Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

16:24

Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

16:04

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

15:56

"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

15:54

Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

15:30

ЗСУ зайшли в стратегічне місто: військовий про ситуацію на складному напрямку

15:20

Як нагріти будинок і при цьому економити дрова: українка поділилася цікавим лайфхаком

Реклама
14:48

Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опаленняВідео

14:44

Такого давно не було: в Україні встановили космічні ціни на базовий продукт

14:44

Легенду київського "Динамо" заарештували в Польщі: зараз він у в'язниці

14:22

"Мать, ти шо?": Глущенко розкрила першу реакцію на її відхід із "Дизель Шоу"

14:10

Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року: експерт назвав дві умови

13:59

Лише втратите гроші: українцям назвали найгірші дні для обміну валюти

13:58

Ридаюча Кардаш'ян отримала шокуючий діагноз після МРТ

13:50

Чому 25 жовтня не можна сперечатися і сваритися: яке церковне свято

13:45

На Одещині пролунали гучні вибухи: регіон вперше під атакою КАБів

13:30

На Житомирщині чоловік підірвав прикордонницю і цивільних: перші деталі

13:28

Росіяни прицільно бʼють по будинках: з’явилися моторошні кадри обстрілу ХерсонаФото

13:27

НАБУ взялося за "корупційну вертикаль Гетьманцева" у податковій - політолог

13:18

Так робили ще наші бабусі: як позбутися мишей і щурів у погребіВідео

13:15

Котлети без м'ясорубки та метушні: унікальний рецептВідео

13:01

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

12:58

В Україні серйозний дефіцит газу: нардеп закликав відкласти початок опалювального сезону

12:55

Урожай буде через місяць: як виростити полуницю вдома на підвіконні

12:50

Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю - розслідування

12:47

У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

12:35

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Реклама
12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

12:16

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:10

Прийдуть біди, нещастя та проблеми: у які роки не можна святкувати День народження

12:00

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

11:57

Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

11:56

Партія Порошенка на 5 років "окупувала" приміщення в центрі Києва і заробляла на суборенді - військовий про виселення "Євросолідарності"

11:47

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

11:44

Вигляд дивує багатьох: в Україні знайшли незвичний, але дуже рідкісний грибВідео

11:38

Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти