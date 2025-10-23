Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні - що відомо

https://glavred.net/world/putin-vpervye-otreagiroval-na-novye-sankcii-ssha-i-vydal-ultimatum-ukraine-10709021.html Посилання скопійоване

Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Вікіпедія

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вперше публічно відреагував на введення США нових санкцій проти країни-агресорки Росії. Крім того, він пригрозив Україні відповіддю за удари по Росії ракетами Tomahawk, яких офіційно їй не передавали. Відповідні заяви він зробив в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Реакція Путіна на санкції

Воєнний злочинець заявив, що поважаючі себе держави не діють під тиском. Нові санкції США він охарактеризував як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

"Вони (санкції, — ред.) на сьогоднішній день мають, звичайно, два аспекти — суто політичний і економічний. Що стосується політичного, то це, звичайно, спроба чинити тиск", — сказав Путін журналістам.

Путін також висловив думку, що варто задуматися, на кого працюють працівники адміністрації США, які радять обмежувальні заходи щодо російської нафти. На його думку, це призведе до зростання цін на нафту і нафтопродукти, у тому числі на автозаправках у США, а також може вплинути на внутрішньополітичні процеси.

Путін видав ультиматум Україні

Путін також пригрозив серйозною, "приголомшливою" відповіддю на можливі удари далекобійною зброєю по Росії, включно з ракетами Tomahawk, яких Україна офіційно не отримує. Він назвав обговорення постачання цих ракет Києву спробою ескалації конфлікту.

"Якщо такою зброєю будуть завдаватися удари по російській території, відповідь буде дуже суворою, якщо не сказати приголомшливою. Нехай вони про це подумають", — заявив глава Кремля.

Путін про зустріч з Трампом у Будапешті

Щодо зустрічі президентів Росії та США в Будапешті, Путін уточнив, що вона нібито перенесена, а не скасована. На думку воєнного злочинця, саміт запропонувала американська сторона, і він погодився, проте відзначив, що підходити до зустрічі без підготовки було б помилкою, бо це не принесло б результату.

Путін додав, що узгоджено, аби перші кроки підготовки здійснили глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо.

"Зараз я бачу <...> президент США вирішив скасувати або перенести цю зустріч, швидше, він говорить про перенесення цієї зустрічі. Що можна сказати? Діалог завжди краще, ніж якась конфронтація, якісь суперечки або, тим більше, війна", — зазначив Путін.

