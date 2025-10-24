Рус
Легенду київського "Динамо" заарештували в Польщі: зараз він у в'язниці

Віталій Кірсанов
24 жовтня 2025, 14:44
Легендарного футболіста київського "Динамо" Івана Яремчука заарештували в Польщі.
Легенду київського 'Динамо' заарештували в Польщі: зараз він у в'язниці
Поліція заарештувала Івана Яремчука в аеропорту Кракова / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ФК Динамо

Коротко:

  • Поліція заарештувала Івана Яремчука в аеропорту Кракова
  • Родичі не можуть із ним зв'язатися

Легендарний екс-футболіст київського "Динамо" і збірної Радянського Союзу 63-річний Іван Яремчук заарештований у Польщі перед відбірковим матчем ЧС-2026 Україна - Азербайджан і вже понад 10 днів перебуває у в'язниці. Зв'язку з ним немає, повідомляє "Чемпіон".

За словами Михайла Яремчука, брата ексгравця, поліція заарештувала Івана Яремчука в аеропорту Кракова. Відтоді він перебуває в місцевій в'язниці, родичі не можуть із ним зв'язатися.

"Ваня вилетів із Бельгії до Польщі 10 жовтня, напередодні матчу збірних України та Азербайджану. Поїхав у футбольних справах - зазвичай перед матчами національних збірних організовують гру ветеранів, у якій брат традиційно бере участь. Але в аеропорту Кракова Івана абсолютно несподівано заарештувала поліція", - розповів молодший брат футболіста Михайло Яремчук.

За словами брата футболіста, Іван Яремчук йому зателефонував, швидко розповів, що його затримують поліцейські.

"Але я був у той момент на мовних курсах, не міг говорити. Коли вийшов і перенабрав, із братом уже не було зв'язку. Я зв'язався з хлопцями, які організовують ветеранські матчі, вони почали зі свого боку з'ясовувати ситуацію. Їм підтвердили в аеропорту, що Івана заарештувала поліція. Його справу передали в прокуратуру, у 3-й відділ. Справа розглядатиметься в суді Кракова", - заявив Михайло Яремчук.

Брат футболіста досі нічого не знає про долю Івана.

"Уже минуло понад 10 діб, - хвилюється Михайло. - Я дзвоню щодня, зв'язку немає. Паралельно набирає сестра - вона зараз біля мене, слухає нашу розмову. Ми не знаємо, за що Ваню заарештували. Наші знайомі, які проживають у Польщі, дзвонили в поліцію і їм сказали, що нібито справа стосується перебування Івана в Чехії. Перед тим як переїхати до Бельгії, брат справді 18 місяців прожив у Празі. Але що йому конкретно інкримінується, ми не знаємо, адже до цього Ваня без проблем їздив Європою, брав участь у матчах ветеранів. Хочемо допомогти Івану, зараз шукаємо адвоката, який зможе взяти на себе справу брата", - розповів Михайло Яремчук.

Хто такий Іван Яремчук

Іван Яремчук народився 19 березня 1962 року на Закарпатті в селі Великий Бичків. Його першою командою був черкаський "Дніпро", за який він зіграв понад 100 матчів. У 1983 році його призвали до лав радянської армії, але він проходив службу в київському СКА, яке виступало у Другій лізі.

Стрімкий злет кар'єри Яремчука стався 1985 року, коли його запросили до київського "Динамо". Гравець із Другої ліги одразу став основним у великій команді Валерія Лобановського та потрапив до складу збірної СРСР.

У 1986 році разом із "Динамо" Яремчук став володарем Кубка кубків, а влітку того ж року забивав голи на чемпіонаті світу в Мексиці.

Однак того року Іван зазнав важкої травми, через яку міг завершити кар'єру у 24 роки. Під час щорічного турніру Кубок Сантьяго Бернабеу знаменитий гравець "Реала" Хорхе Вальдано зламав ногу Івану Яремчуку. Через жахливе ушкодження та неправильне лікування динамівець не грав майже рік.

Після перелому Яремчук повернувся у футбол і грав до 36 років. Він виступав у Німеччині, Ізраїлі, Чехії та Росії. Завершував ігрову кар'єру півзахисник у полтавській "Ворсклі". Через системні травми Іван не зміг повною мірою реалізувати свій талант, хоча його ім'я вписане золотими літерами в історію українського футболу.

У футболці збірної СРСР півзахисник Іван Яремчук провів 18 поєдинків і забив два м'ячі, зігравши, зокрема, на чемпіонатах світу 1986 року в Мексиці та 1990-го в Італії.

У 1991 році з київського "Динамо" Іван Яремчук перейшов у німецький "Блау-Вайсс". Через травми він більшу частину часу залишався поза грою. У Берліні він уперше потрапив у казино й одразу виграв дві тисячі марок. Ігроманія повністю поглинула зіркового футболіста.

Іван жодного разу не був одружений, але має позашлюбну доньку Валерію - чемпіонку України з синхронного плавання.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол новини Динамо Київ новини футболу
