Трамп відмовився від переговорів із Путіним: що стало ключовим фактором

Трамп сподівається на розумність обох сторін і зазначає, що для успішних переговорів потрібна готовність обох лідерів.

https://glavred.net/world/tramp-otkazalsya-ot-peregovorov-s-putinym-chto-stalo-klyuchevym-faktorom-10708754.html Посилання скопійоване

Американський президент пояснює, чому відмовився від переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Украіни, скріншот

Коротко:

Трамп відмовився від зустрічі з Путіним через сумнів у результаті переговорів

Заплановані переговори між США та РФ скасовано з ініціативи Трампа

Президент США заявив про можливість майбутньої зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною причиною скасування переговорів, за словами американського президента, стало відчуття, що домовленості можуть не принести бажаного результату.

"Ми скасували зустріч з президентом Путіним, просто мені здалося це неправильним", — заявив Трамп журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті. відео дня

Водночас він не виключив можливості провести переговори з Путіним у майбутньому: "Ми зробимо це в майбутньому". Президент додав, що його розмови з російським лідером проходять добре, але поки що не дають конкретних результатів.

"Сподіваюся, Путін стане розумним, і сподіваюся, Зеленський теж буде розумним. Для танго потрібні двоє. Вони ненавидять одне одного", — зазначив Трамп, підкресливши складність ситуації.

Крім того, американський лідер заявив, що завжди відчував намір Путіна захопити всю Україну, а не лише її частину: "Я думаю, що зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе".

Експертна оцінка політолога

Політолог Петро Олещук вважає, що під час зустрічі президентів України та США в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо розвитку війни. За його словами, це пов’язано з тим, що Дональд Трамп знову намагається зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією.

"Слід очікувати низку заяв з його боку найближчим часом, які в Україні можуть сприйматися неоднозначно. Трамп прагне показати Путіну готовність до домовленостей і не демонструвати себе як ворога", — пояснив Олещук.

Водночас політолог підкреслив, що розмова між Трампом і Зеленським пройшла у конструктивному руслі. Що стосується питання постачання ракет Tomahawk, він зазначив, що воно наразі відкладене і його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

Зустріч Трампа та Путіна - новини за темою

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Зазначалось, що 23 жовтня мала відбутись зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.

Проте нещодавно CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються. Також поки незрозуміло, який вплив відтермінування попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо зрештою матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.

Читайте також:

Про персону: Петро Олещук Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред