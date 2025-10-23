Трамп відмовився від переговорів із Путіним: що стало ключовим фактором

Коротко:
- Трамп відмовився від зустрічі з Путіним через сумнів у результаті переговорів
- Заплановані переговори між США та РФ скасовано з ініціативи Трампа
- Президент США заявив про можливість майбутньої зустрічі з Путіним
Президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною причиною скасування переговорів, за словами американського президента, стало відчуття, що домовленості можуть не принести бажаного результату.
"Ми скасували зустріч з президентом Путіним, просто мені здалося це неправильним", — заявив Трамп журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.
Водночас він не виключив можливості провести переговори з Путіним у майбутньому: "Ми зробимо це в майбутньому". Президент додав, що його розмови з російським лідером проходять добре, але поки що не дають конкретних результатів.
"Сподіваюся, Путін стане розумним, і сподіваюся, Зеленський теж буде розумним. Для танго потрібні двоє. Вони ненавидять одне одного", — зазначив Трамп, підкресливши складність ситуації.
Крім того, американський лідер заявив, що завжди відчував намір Путіна захопити всю Україну, а не лише її частину: "Я думаю, що зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе".
Експертна оцінка політолога
Політолог Петро Олещук вважає, що під час зустрічі президентів України та США в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо розвитку війни. За його словами, це пов’язано з тим, що Дональд Трамп знову намагається зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією.
"Слід очікувати низку заяв з його боку найближчим часом, які в Україні можуть сприйматися неоднозначно. Трамп прагне показати Путіну готовність до домовленостей і не демонструвати себе як ворога", — пояснив Олещук.
Водночас політолог підкреслив, що розмова між Трампом і Зеленським пройшла у конструктивному руслі. Що стосується питання постачання ракет Tomahawk, він зазначив, що воно наразі відкладене і його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.
Зустріч Трампа та Путіна - новини за темою
Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.
Зазначалось, що 23 жовтня мала відбутись зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.
Проте нещодавно CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються. Також поки незрозуміло, який вплив відтермінування попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо зрештою матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.
Про персону: Петро Олещук
Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.
