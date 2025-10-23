Рус
Трамп відмовився від переговорів із Путіним: що стало ключовим фактором

Руслан Іваненко
23 жовтня 2025, 00:53оновлено 23 жовтня, 02:08
Трамп сподівається на розумність обох сторін і зазначає, що для успішних переговорів потрібна готовність обох лідерів.
Американський президент пояснює, чому відмовився від переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Украіни, скріншот

Коротко:

  • Трамп відмовився від зустрічі з Путіним через сумнів у результаті переговорів
  • Заплановані переговори між США та РФ скасовано з ініціативи Трампа
  • Президент США заявив про можливість майбутньої зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від запланованої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Головною причиною скасування переговорів, за словами американського президента, стало відчуття, що домовленості можуть не принести бажаного результату.

"Ми скасували зустріч з президентом Путіним, просто мені здалося це неправильним", — заявив Трамп журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Овальному кабінеті.

Водночас він не виключив можливості провести переговори з Путіним у майбутньому: "Ми зробимо це в майбутньому". Президент додав, що його розмови з російським лідером проходять добре, але поки що не дають конкретних результатів.

"Сподіваюся, Путін стане розумним, і сподіваюся, Зеленський теж буде розумним. Для танго потрібні двоє. Вони ненавидять одне одного", — зазначив Трамп, підкресливши складність ситуації.

Крім того, американський лідер заявив, що завжди відчував намір Путіна захопити всю Україну, а не лише її частину: "Я думаю, що зараз він готовий до переговорів. Ми не хочемо, щоб він отримав усе".

Експертна оцінка політолога

Політолог Петро Олещук вважає, що під час зустрічі президентів України та США в Білому домі Україна отримала тривожний сигнал щодо розвитку війни. За його словами, це пов’язано з тим, що Дональд Трамп знову намагається зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією.

"Слід очікувати низку заяв з його боку найближчим часом, які в Україні можуть сприйматися неоднозначно. Трамп прагне показати Путіну готовність до домовленостей і не демонструвати себе як ворога", — пояснив Олещук.

Водночас політолог підкреслив, що розмова між Трампом і Зеленським пройшла у конструктивному руслі. Що стосується питання постачання ракет Tomahawk, він зазначив, що воно наразі відкладене і його вирішення повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Зазначалось, що 23 жовтня мала відбутись зустріч держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вона мала підготувати ґрунт для майбутніх переговорів між лідерами США та РФ.

Проте нещодавно CNN з посиланням на джерела повідомив, що попередню зустріч між Рубіо та Лавровим відкладено, а причини відтермінування офіційно не розкриваються. Також поки незрозуміло, який вплив відтермінування попередньої зустрічі Лаврова і Рубіо зрештою матиме на очікуваний саміт Трампа і Путіна в Будапешті.

Про персону: Петро Олещук

Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Гороскоп Таро на 23 жовтня: Ракам - допомагати іншим, Козерогам - до вершини

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 22 жовтня (оновлюється)

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

"На жаль, загинули": у будинок української ведучої влучив дрон

Гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

Гороскоп на сьогодні 23 жовтня: Левам - труднощі, Водоліям - подорож

