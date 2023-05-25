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Доля Бєлгородщини спіткає ще дві російські області – експерт

Альона Вороніна
25 травня 2023, 16:10 оновлено 25 травня, 16:13
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Російська влада не змогла вибудувати ефективний захист кордонів РФ, тому подібні рейди, як у Белгородській області, відбуватимуться й на інших територіях.
Легион Свобода России, Игорь Эйдман
Доля Бєлгородщини спіткає ще дві російські області, зазначає Ейдман/ колаж: Главред, фото: Telegram Легіон "Свобода Росії", Facebook Ейдман

Країна-агресорка Росія не організувала ефективний захист своїх кордонів, адже у Кремлі не думали про те, що російські території можуть бути атаковані.

Рейд російських добровольців у Белгородській області РФ показав, наскільки Росія незахищена від таких проривів кордону. Про це розповів російський соціолог, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду.

"Для Кремля в цій ситуації небезпечно інше – подібні рейди можуть відбуватися і в інших прикордонних регіонах і районах. Як ми бачимо, російська влада так і не змогла вибудувати ефективний захист своїх кордонів з Україною, а тому можна очікувати, що такі рейди можуть відбуватися також в Брянській і Курській областях", – зазначив Ейдман.

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Головне завдання, яке виконують такі рейди – тиснути на російську владу та окупантів.

"Не думаю, що подібні рейди будуть підтримані місцевим населенням і викличуть революцію, але тиск на російську владу і військових вони можуть чинити", – сказав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Лейпцига, Німеччина.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, вранці 22 травня російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області Росії. Рейди були і в Брянській області. Зокрема, на Бєлгородщині був знищений контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

24 травня в "РДК" розповіли подробиці рейду в Бєлгородську область. Загалом бійцям вдалося зайти на 42 км углиб Росії. Деякі населені пункти вони контролювали упродовж доби. Він зазначив, що в "РДК" за час рейду було лише двоє поранених, ніхто з бійців не загинув.

В "РДК" пояснили, що рейд у Бєлгородській області був операцією виключно російських добровольців. Українські військові не брали у участі у прориві на територію РФ, не давали ні техніки, ні зброї для цього рейду. Українська армія координувала дії лише до кордону з Росією.

Тим часом 25 травня у мережі з'явилися нові кадри військової операції добровольців Росії в Бєлгородської області. На них можна побачити, як бійці перетнули кордон і знаходяться в населеному пункті Глотово. Поки що невідомо, мова йде про новий захід на Білгородщину або кадри з попередньої операції.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що "РДК" і "ЛСР" виконують свої операції на території РФ, виходячи з власних цілей і завдань. Україна спостерігає за тим, що вони роблять у Бєлгородській області. Рейд до регіону показав уразливості російської держави, слід очікувати нових походів добровольців.

Дивіться відео, в якому генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, чому добровольці Росії на операцію в Білгородській області мають декілька днів:

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