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Боротьба РДК і Легіону Свобода набирає обертів, будуть нові походи в Росію - ГУР

Андрій Ганчук
25 травня 2023, 15:02 оновлено 25 травня, 15:20
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Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії і хиткість режиму Путіна в Кремлі, сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.
РДК, Легіон Свобода Росії
Географія дій добровольців Росії може розширитися – ГУР / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії виконують свої операції на території країни-агресора РФ, виходячи з власних цілей і завдань. Україна спостерігає за тим, що вони роблять у Бєлгородській області. Рейд до регіону показав уразливості російської держави, слід очікувати нових походів добровольців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Україна не має жодного відношення до подій у Бєлгородській області, а тільки спостерігає за діями добровольців-громадян РФ, які самостійно виконують завдання, які вважають за потрібне.

"РДК" і "Легіон Свобода Росії" вже зробили відповідні заяви: це громадяни РФ, і на території своєї Вітчизни, яка зараз називається РФ, вони діють самостійно, відповідно до своїх задумів і цілей. Україна, звичайно, спостерігає за цими подіями, але громадяни РФ на території РФ діють самостійно", - зазначив Юсов.

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За його словами, рейд добровольчих сил показав – російські кордони вразливі, а кремлівський режим хиткий. Слід очікувати на нові дії добровольців і в інших регіонах РФ.

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

"Люди, здатні боротися, зокрема зі зброєю в руках, з путінським режимом, мають велику підтримку на території РФ, в тому числі серед місцевого населення. Їхні дії набирають обертів, це вже не перші події, не перші внутрішні російські конфлікти, і вони стають все більш масштабними. І географія розширюється. Думаю, найближчим часом можна очікувати на продовження", - підкреслив Андрій Юсов.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії 22 травня опублікували заяви про те, що вони запустили військову операцію з демілітаризації Бєлгородської області.

Бійці виконували завдання на КПП Грайворон, в інших населених пунктах та набрали трофейної військової техніки.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу зі створення буферної зони безпеки на Бєлгородщині, щоб відсунути російських окупантів від кордонів України.

У рейді брали участь тільки громадяни РФ.

У Міністерстві оборони окупантів РФ 23 травня заявили, що російські війська, мовляв, "знищили" сили і засоби добровольців у Бєлгородській області. У російському добровольчому корпусі попередили окупантів про удар у відповідь.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів про цілі добровольців Росії:

Інші новини:

ГУР Легіон Свобода Росії Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
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