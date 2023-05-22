Рейд на 10 км і знищення КП на кордоні: ополченці РФ просунулися в бік Бєлгорода

На території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії.

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Російські добровольці звільняють територію РФ / скріншот

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської і Брянської областей РФ.

Російські добровольці дісталися до села Безлюдівка, що знаходиться на відстані більше 10 кілометрів від українсько-російського кордону. В Мережі вже опубліковані кадри з ополченцями РФ біля Безлюдівки.

Крім того, в Мережі опубліковано відеозапис зі зверненням представників ще одного антипутінського руху - Легіон "Свобода Росії". Його бійці заявляють, що "повертаються додому".

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Крім того, також опубліковані відео з бійцями РДК з населених пунктів Любимівка і Чуровичі Брянської області.

Бійці РДК звільняють територію РФ / скріншот

Подробиці марш-кидка російських добровольців

"Жителі прикордонних регіонів. Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. Свобода вже близько" - йдеться в повідомленні Легіону "Свобода Росії".

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що в результаті рейду добровольців РФ був знищений контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.

"Російські добровольці повертають собі Росію!",- написав він у Telegram.

Звернення Легіону "Свобода Росії" / Скріншот

Що відбувається в Білгородській області

Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії. Публікуються кадри зі стріляниною та вибухами на Білгородщині.

У Білгородській області почалися активні бойові дії / скріншот

Додамо, що в Мережі публікують кадри з пересуванням військової техніки через кордон в Білгородській області. Однак підтвердити автентичність відео не представляється можливим.

У мережі показали військову техніку на кордоні Бєлгородської області / скріншот

Що таке Легіон "Свобода Росії"

Як відомо, Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни.

Підрозділ входить до Міжнародного легіону ТРО України. Складається з російських добровольців. Однією з цілей формування є здійснення актів громадянського опору всередині Росії.

Нагадаємо, нещодавно у Білгородській області прогриміли потужні вибухи. В результаті в деяких районах відключили електроенергію.

У мережі опубліковані кадри наслідків"бавовни". Відзначимо, що в результаті вибухів видно пожежу і густий стовп диму.

Раніше ми писали про те, що в Бєлгородській області країни-агресора РФ впали кілька російських ракет. Місцеві жителі чули сильні вибухи.

При цьому невідомо, чи це були ракети, запущені окупантами по території України, чи ракети російської ППО. У будь-якому випадку далеко вони не долетіли.

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