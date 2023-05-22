Рейд на 10 км і знищення КП на кордоні: ополченці РФ просунулися в бік Бєлгорода

Бійці "Російського Добровольчого корпусу" провели новий рейд територією Бєлгородської і Брянської областей РФ.
Російські добровольці дісталися до села Безлюдівка, що знаходиться на відстані більше 10 кілометрів від українсько-російського кордону. В Мережі вже опубліковані кадри з ополченцями РФ біля Безлюдівки.
Крім того, в Мережі опубліковано відеозапис зі зверненням представників ще одного антипутінського руху - Легіон "Свобода Росії". Його бійці заявляють, що "повертаються додому".
Крім того, також опубліковані відео з бійцями РДК з населених пунктів Любимівка і Чуровичі Брянської області.
Подробиці марш-кидка російських добровольців
"Жителі прикордонних регіонів. Залишайтеся вдома, не чиніть опір і не бійтеся: ми вам не вороги. Свобода вже близько" - йдеться в повідомленні Легіону "Свобода Росії".
У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко уточнив, що в результаті рейду добровольців РФ був знищений контрольно-пропускний пункт на території Бєлгородської області.
"Російські добровольці повертають собі Росію!",- написав він у Telegram.
Що відбувається в Білгородській області
Відзначимо, що за даними Telegram-каналів, на території прикордонних районів Бєлгородської області почалися активні бойові дії. Публікуються кадри зі стріляниною та вибухами на Білгородщині.
Додамо, що в Мережі публікують кадри з пересуванням військової техніки через кордон в Білгородській області. Однак підтвердити автентичність відео не представляється можливим.
Що таке Легіон "Свобода Росії"
Як відомо, Легіон "Свобода Росії" - російський легіон Збройних сил України, сформований у березні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни.
Підрозділ входить до Міжнародного легіону ТРО України. Складається з російських добровольців. Однією з цілей формування є здійснення актів громадянського опору всередині Росії.
Нагадаємо, нещодавно у Білгородській області прогриміли потужні вибухи. В результаті в деяких районах відключили електроенергію.
У мережі опубліковані кадри наслідків"бавовни". Відзначимо, що в результаті вибухів видно пожежу і густий стовп диму.
Раніше ми писали про те, що в Бєлгородській області країни-агресора РФ впали кілька російських ракет. Місцеві жителі чули сильні вибухи.
При цьому невідомо, чи це були ракети, запущені окупантами по території України, чи ракети російської ППО. У будь-якому випадку далеко вони не долетіли.
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