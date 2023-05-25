Добровольці Росії в Бєлгородській області: опубліковані нові кадри операції

Бійці Російського добровольчого корпусу продемонстрували нові кадри військової операції в населеному пункті Глотово Бєлгородської області РФ.

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Бійці РДК працюють у Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

У Мережі з'явилися нові кадри військової операції добровольців Росії в Бєлгородської області. На них можна побачити, як бійці перетнули кордон і знаходяться в населеному пункті Глотово. Поки що невідомо, мова йде про новий захід на Білгородщину або кадри з попередньої операції.

У своєму Telegram-каналі Російський добровольчий корпус опублікував відео з Глотово Бєлгородської області.

"Зрозуміло, цього разу вже нікому не потрібно доводити, що ми знімали наше відео не у Київській області, а на Батьківщині. Проте, ми вирішили зробити нашою доброю традицією подібні ролики! Слава РДК!"- зазначено в повідомленні.

відео дня

Telegram-канал Катарсис показав пересування РДК по одному з об'єктів на Білгородщині. Автори каналу пишуть, що це нове відео.

"Відео сьогоднішнє. Повідомляють про продовження операції РДК вже на трофейній техніці...", - наголошується в повідомленні.

Дивіться відео просування РДК в Telegram-каналі Главреда:

РДК в Глотово на Білгородщині / скріншот Главред

Втім, в РДК не робили заяв про те, що мова йде про кадри нової операції в Бєлгородській області.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

22 травня Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії опублікували заяви, згідно з якими вони почали військову операцію зі звільнення Бєлгородської області від режиму Путіна. Військові виконували низку завдань на КПП Грайворон і в інших населених пунктів. Добровольці завдавали ударів по російських окупантах.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України припустили, що добровольці Росії проводили роботу зі створення смуги безпеки в Бєлгородській області, щоб відсунути російські окупаційні сили від кордонів України. У рейді брали участь виключно громадяни РФ.

У Міноборони окупантів Росії 23 травня заявили, що, мовляв, "знищили" сили і засоби російських добровольців у Білгородській області. У РДК у відповідь попередили окупантів про удар у відповідь.

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