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"Це наше рішення": добровольці РФ пояснили роль України у подіях на Бєлгородщині

Альона Вороніна
25 травня 2023, 12:01 оновлено 25 травня, 12:43
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Україна не давала ні техніки, ні зброї для рейду у Бєлгородській області. Українська армія координувала дії лише до кордону з Росією.
Российские добровольцы, РДК, украинские военные
Російські добровольці пояснили роль України у прориві на Бєлгородщині/ колаж: Главред, фото: скрін, 35 ОМБр імені Михайла Остроградського

Рейд у Бєлгородській області країни-агресорки Росії був операцією виключно російських добровольців. Українські військові не брали у участі у прориві на територію РФ.

Україна допомагала координувати дії "Російського добровольчого корпусу" і Легіону "Свобода Росії" лише до кордону з РФ. Про це розповів командир "РДК" Денис з позивним "Вайт Рекс", пише 24 канал.

Він наголосив, що Україна не давала російським добровольцям ні зброї, ні техніки.

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"Все, що за кордоном України – це наше рішення. Україна не давала нам ні зброї, ні техніки", – сказав він.

Командир "РДК" зазначив, що українські військові допомагали координувати дії лише до кордону з країною-агресоркою РФ.

"До кордону координують українські військові, за межами – ми просимо друзів допомогти в плануванні, вони можуть тільки так підтримати нашу місію", – наголосив він.

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Нагадаємо, вранці 22 травня російські добровольці Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" почали свою військову операцію в прикордонних районах Бєлгородської області Росії. Рейди були і в Брянській області. Зокрема, що на Бєлгородщині був знищений контрольно-пропускний пункт РФ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" на Бєлгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни Росії.

24 травня в "РДК" розповіли подробиці рейду в Бєлгородську область. Загалом бійцям вдалося зайти на 42 км углиб Росії. Деякі населені пункти вони контролювали упродовж доби. Він зазначив, що в "РДК" за час рейду було лише двоє поранених, ніхто з бійців не загинув.

Журналісти Bild звернули увагу, що російські добровольці "ЛСР" та "РДК" за один день завоювали більше території, ніж бойовики ПВК "Вагнера" за рік в Бахмуті. Зазначається, що добровольці РФ в перші години рейду не зустріли практично жодного опору. РФ стала вразливою з точки зору оборони, адже всі її війська на окупованих територіях України. Добровольчі рейди триватимуть, і щоб утримати позиції вже в своїй країні, росіянам потрібно забрати 50-60 тисяч своїх загарбників з Української держави.

У той же час генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун зазначав, що рейд російських добровольців на Бєлгородщині змусить Кремль спрямувати на вирішення цієї проблеми значну частину своїх зусиль, що відволіче російських окупантів від війни в Україні. Але якщо в РФ з’явиться не одна така проблемна територія, а кілька, тоді Кремлю буде взагалі не до війни проти нашої держави.

Дивіться відео, в якому генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів, чому добровольці Росії на операцію в Білгородській області мають декілька днів:

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