Ексдружини Тома Круза об'єдналися заради його ексгерлфренд - ЗМІ

Колишні дружини Тома Круза об'єдналися заради Ани де Армас / колаж: Главред, фото: instagram.com/TomCruise, instagram.com/ana_d_armas

Ніколь Кідман передала слова підтримки де Армас через Різ Візерспун

Кеті Холмс також виступила на боці кубинської актриси

Колишні дружини Тома Круза, акторки Ніколь Кідман і Кеті Голмс, підтримали Ану де Армас після її розриву з голлівудською суперзіркою. Про це повідомляють джерела Radar Online.

За даними видання, жінки не були здивовані рішенням 37-річної де Армас розірвати стосунки з 63-річним Крузом. Ніколь передала їй слова підтримки через Різ Візерспун, яка підтримує з нею зв'язок, а Кеті також виступила на боці кубинської актриси.

"Ана отримала багато підтримки після розриву, але найбільше її вразило, що і Ніколь, і Кеті стоять за нею. Вони самі пройшли через стосунки з Томом і точно знають, що вона пережила", - сказала Кеті Холмс.

Джерела також зазначають, що Том Круз має репутацію одного з найменш придатних для тривалих стосунків голлівудських серцеїдів. Його перший шлюб з акторкою Мімі Роджерс закінчився менш ніж за три роки в 1990 році. Потім він розлучився з Кідман 2001 року і з Голмс 2012-го.

Стосунки Тома Круза та Ані де Армас

Як повідомляв Главред, Ану де Армас вперше помітили з Томом Крузом у лютому цього року. Їхні стосунки швидко стали об'єктом обговорень у медіа, особливо через різницю у віці: Крузу 63 роки, а Ані - 37.

Уже в жовтні стало відомо, що Том Круз і його дівчина Ана де Армас більше не разом.

Про персону: Том Круз Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Топ Ган".

