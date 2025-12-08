Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

Радники з нацбезпеки у Лондоні узгоджують фінальний варіант плану для подальшої відправки до США.

Американський план скоротили з 28 до 20 пунктів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/WhiteHouse

Радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану", яку планують завершити вже у вівторок. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".

Глава держави підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання — територій, повоєнної відбудови та гарантій безпеки — поки не вирішені.

"Сьогодні ми добре поговорили в Лондоні, були лідери, ми залишили NSA (радників з національної безпеки – ред.). Це також говорить, що є прогрес від кожного плану, від першого до сьогоднішнього, який сьогодні проговорювали вже з європейцями, є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного завершення війни", — зазначив Зеленський.

Президент додав, що радники від України та європейських країн у Лондоні працюють над остаточною версією плану, яку привіз секретар РНБО Умєров.

"Я думаю, завтра буде план готовий, ввечері — десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо Сполученим Штатам Америки".

На запитання журналістів Зеленський відповів, що Україна не може віддавати території "по Конституції, міжнародному і моральному праву". Він пояснив, що американці шукають компроміс між вимогами РФ і позицією України, зазначає "Бабель"

"Президент Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього своє бачення, яке відрізняється від українського. Джаред Кушнер і Стів Віткофф працюють, щоб війна закінчилась, але для України важливо, на яких засадах це станеться — щоб не було ризику повторного вторгнення", — додав Зеленський.

Президент також нагадав, що американський "мирний план" скоротився з 28 до 20 пунктів, зникли "відверто не проукраїнські пункти". Залишаються питання територій, де не знайдено компроміс, питання залучення європейських коштів і гарантії безпеки.

Зеленський підкреслив, що українські та європейські радники допрацюють свій план, і, ймовірно, вже завтра його відправлять американській стороні.

Політичний експерт Максим Розумний у коментарі для Главреду наголосив, що вплив Дональда Трампа на українську політику зараз обмежений, і відмова США від дипломатичного тиску на Росію може стати серйозним викликом для України.

За словами Розумного, це не стосується фінансової чи військової допомоги — зброя та ресурси залишаються критично важливими. Набагато більш значущим є інтерес Трампа до українського питання, яке поки що залишається у центрі американської політики.

"Сценарій, за якого Трамп втратить інтерес і переключиться на інші теми, а війна залишиться лише нашим фронтом, є небезпечним. Це зменшить тиск на Путіна та Росію, і позиція України стане більш вразливою: опинимося у процесі, з якого складно знайти вигідний вихід", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. За даними Axios, Вашингтон домігся від України та Росії поступок, необхідних для укладення мирної угоди.

Крім того, США, Україна та Росія не досягли єдиного бачення у переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на мирний план, проте президент України Володимир Зеленський його ще не читав. Трамп зазначив, що трохи розчарований Зеленським, адже його команда схвалила документ, а сам президент - ні.

