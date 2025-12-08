Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

Руслан Іваненко
8 грудня 2025, 21:04
169
Радники з нацбезпеки у Лондоні узгоджують фінальний варіант плану для подальшої відправки до США.
Зеленский, Лондон, Трамп
Американський план скоротили з 28 до 20 пунктів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Радники з України та Європи працюють над останньою версією мирного плану
  • Кількість пунктів плану скоротили з 28 до 20, остаточні рішення ще не ухвалені
  • Завершення роботи над документом очікується орієнтовно у вівторок

Радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану", яку планують завершити вже у вівторок. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський, передає "Європейська правда".

Глава держави підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання — територій, повоєнної відбудови та гарантій безпеки — поки не вирішені.

відео дня

"Сьогодні ми добре поговорили в Лондоні, були лідери, ми залишили NSA (радників з національної безпеки – ред.). Це також говорить, що є прогрес від кожного плану, від першого до сьогоднішнього, який сьогодні проговорювали вже з європейцями, є невеличкий прогрес у бік можливого потенційного завершення війни", — зазначив Зеленський.

План доопрацьовують у Лондоні

Президент додав, що радники від України та європейських країн у Лондоні працюють над остаточною версією плану, яку привіз секретар РНБО Умєров.

"Я думаю, завтра буде план готовий, ввечері — десь так. Ми ще раз на нього подивимося і відправимо Сполученим Штатам Америки".

Україна не віддасть території

На запитання журналістів Зеленський відповів, що Україна не може віддавати території "по Конституції, міжнародному і моральному праву". Він пояснив, що американці шукають компроміс між вимогами РФ і позицією України, зазначає "Бабель"

"Президент Трамп дійсно хоче закінчити війну, але у нього своє бачення, яке відрізняється від українського. Джаред Кушнер і Стів Віткофф працюють, щоб війна закінчилась, але для України важливо, на яких засадах це станеться — щоб не було ризику повторного вторгнення", — додав Зеленський.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Президент також нагадав, що американський "мирний план" скоротився з 28 до 20 пунктів, зникли "відверто не проукраїнські пункти". Залишаються питання територій, де не знайдено компроміс, питання залучення європейських коштів і гарантії безпеки.

Зеленський підкреслив, що українські та європейські радники допрацюють свій план, і, ймовірно, вже завтра його відправлять американській стороні.

Чи є у Трампа важелі впливу на РФ та Україну - думка есперта

Політичний експерт Максим Розумний у коментарі для Главреду наголосив, що вплив Дональда Трампа на українську політику зараз обмежений, і відмова США від дипломатичного тиску на Росію може стати серйозним викликом для України.

За словами Розумного, це не стосується фінансової чи військової допомоги — зброя та ресурси залишаються критично важливими. Набагато більш значущим є інтерес Трампа до українського питання, яке поки що залишається у центрі американської політики.

"Сценарій, за якого Трамп втратить інтерес і переключиться на інші теми, а війна залишиться лише нашим фронтом, є небезпечним. Це зменшить тиск на Путіна та Росію, і позиція України стане більш вразливою: опинимося у процесі, з якого складно знайти вигідний вихід", — підкреслив експерт.

Мирний план США - останні новини

Нагадаємо, 6 грудня президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. За даними Axios, Вашингтон домігся від України та Росії поступок, необхідних для укладення мирної угоди.

Крім того, США, Україна та Росія не досягли єдиного бачення у переговорах. Ключовим "каменем спотикання" залишається питання Донбасу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на мирний план, проте президент України Володимир Зеленський його ще не читав. Трамп зазначив, що трохи розчарований Зеленським, адже його команда схвалила документ, а сам президент - ні.

Читайте також:

Про джерело: "Європейська правда"

Європейська правда - це українське інтернет-ЗМІ, що присвячене Європі, НАТО та реформам в Україні. Сайт "Європейської правди" запрацював на початку червня 2014 року. "Європейську правду" нерідко помилково вважають підрозділом "Української правди", однак проєкт є абсолютно самостійним виданням із юридично відокремленою редакцією. Видання створене журналістами і керується Сергієм Сидоренком та Юрієм Панченком, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Лондон мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:30Війна
Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:04Світ
Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

20:40Політика
Реклама

Популярне

Більше
Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Понад 240 років носило російські назви: яке ім'я зараз має одне з найбільших міст України

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці дівчини на пляжі за 10 секунд

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

В Україні перепишуть ціни на долар: скільки коштуватиме валюта перед Новим роком

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

Останні новини

21:30

Серія потужних вибухів у Сумах: ворог атакує місто, є перебої зі світлом

21:04

Вже не 28 пунктів: Зеленський розповів про значні зміни в мирному плані

21:02

Ексдружини Тома Круза об'єдналися заради його ексгерлфренд - ЗМІ

20:59

Потрібна лише одна ложка: простий прийом для прання, який повертає речам яскравість

20:40

Зеленський вперше назвав кандидатів на посаду голови ОП - хто замінить Єрмака

У Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - РозумнийУ Трампа майже не залишилося важелів впливу на Україну, він чекатиме виснаження сторін - Розумний
20:16

Люди, народжені в ці місяці, занадто креативні для офісної роботи

20:10

З яким пробігом найкраще купувати вживане авто - експерт назвав "золотий середину"

19:56

Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

19:46

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для УкраїниВідео

Реклама
19:28

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

19:10

ЗСУ відійшли з частини позицій під Покровськом: що відомо

19:10

Які результати в окупантів за перший тиждень грудняПогляд

18:54

"Я був знерухомлений": Козловський зізнався, чи робить ін'єкції ботоксуВідео

18:48

"Війна затягнеться": названо єдиний реальний сценарій досягнення миру

18:29

"Шахеди" з ракетами: експерт пояснив, чи становлять вони реальну загрозу для авіації

18:17

Українці будуть без світла до 16 годин: з'явилися графіки відключень на 9 грудня

18:02

В Україні різко подорожчала вся валюта: новий курс на 9 грудня

17:58

Оголошено повний перелік номінантів на Золотий глобус-2026 - хто у списку

17:57

"Вона змінюється": що Юрій Ткач думає про дивовижне схуднення своєї дружини

17:41

Водіїв закликали одягати старі шкарпетки на двірники в авто: причина здивуєВідео

Реклама
17:30

Фільм "Гострі картузи" поверне на екрани Томаса Шелбі - відома дата виходуВідео

17:25

Під час бойового завдання - Повітряні сили повідомили про загибель пілота Су-27

17:25

Студентам в Україні піднімуть стипендії: коли та на скільки

17:10

16 годин без світла і більше: для яких міст та регіонів графіки відключень посилятьФото

16:56

Майже 90 кг античних монет: археологи виявили 1800-річний унікальний скарб

16:49

Росія готує провокації в п’ятьох містах: українців попередили про небезпеку

16:48

"Які дурості бувають": наречена Дмитра Кулеби детально розповіла про своє кохання

16:40

В Україні почалися аварійні відключення світла - де більше не діють графіки

16:35

Тетяна Даниленко: Головна віддушина Андрія Білецького зараз — його підрозділиВідео

16:32

Повернення "забутого експерта": ексчлен ВККС Козлов знову долучений до конкурсів у судовій системі - ЗМІ

16:26

Після масованих ударів: в Укренерго розповіли, де ситуація залишається критичною

16:21

Склади РФ спалахували один за одним: Генштаб повідомив про грандіозну операцію

16:14

Коронували на 180 років раніше за Данила Галицького - ким був перший король Русі

15:57

Росіяни облаштували нову військову базу в Маріуполі: розкрито подробиці

15:54

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці сплячого собаки за 51 секунду

15:46

"Без квартири, немає нічого": Котенко терміново попросив про допомогу після обстрілу

15:30

Пара купила будинок вартістю $1 млн, але потрапила в халепу

15:24

Плани Путіна про захоплення Одеси: у ВМС сказали, чи піде Росія на такий крок

15:19

"Нам важливо розуміти": у Кремлі вийшли з неочікуваною заявою щодо переговорів

15:10

"Позивний Художник": відомий український митець мобілізувався до лав ЗСУ

Реклама
14:55

"Перебуває у комі": з'явились невтішні новини про стан Степана Гіги

14:50

Люди раптово почали відмовлятися від сонячних панелей: у чому причини

14:46

"Серйозний проступок": жінку звільнили, бо вона приходила на роботу занадто рано

14:42

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарного грибного паштету

14:23

Кабмін змінив процедуру бронювання: коли діятимуть нові правила

14:12

Зеленський назвав "камені спотикання", через які мирні переговори зайшли в глухий кут

13:54

В РФ бомбардувальник випадково ліквідував пілотів: Ігнат відреагував з гумором

13:48

Чому 9 грудня не можна виносити сміття після заходу сонця: яке церковне свято

13:46

Українці помітять зміни у графіках відключень світла: в Укренерго сказали коли

13:44

За життя родичів Софії Ротару боролися лікарі - що сталося

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти