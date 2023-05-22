Ополчення Росії заїхало на військовій техніці на КПП в Білгородській області

Російські ополченці зайшли на територію контрольно-пропускного пункту Грайворон у Білгородській області на військовій техніці. У Мережі з'явилося відео, як вони пересуваються біля будівлі, яка знаходиться на території пропускного пункту.
Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, як на якому бронемашини стоять біля будівлі на території контрольно-пропускного пункту.
Відеозапис, на якому зафіксовано рух бронемашини, опубліковано в соцмережах.
Запис зроблено камерою безпілотника.
Дивіться відео, як російські ополченці опинилися на КПП у Білгородській області:
Легіон Свобода Росії в Брянській і Бєлгородській областях
Ополченці Легіону Свобода Росії 22 травня проводять рейд у Білгородській і Брянській областях. На Білгородщині добровольці дісталися села Безлюдівка. Це за 10 кілометрів від українського кордону.
Бійці Легіону кажуть, що вони повертаються додому. Також публікуються відео з партизанами з населених пунктів Любимівка і Чуровичі Брянської області.
Один з КПП на Брянщині був знищений.
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