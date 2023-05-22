Ополчення Росії заїхало на військовій техніці на КПП в Білгородській області

У Білгородській області російські ополченці працюють на КПП, там з'явилася військова техніка, яка їздить біля однієї з будівель пропускного пункту.

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КПП Грайворон у Білгородській області взяли ополченці / Фото: скріншот соцмережі

Російські ополченці зайшли на територію контрольно-пропускного пункту Грайворон у Білгородській області на військовій техніці. У Мережі з'явилося відео, як вони пересуваються біля будівлі, яка знаходиться на території пропускного пункту.

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, як на якому бронемашини стоять біля будівлі на території контрольно-пропускного пункту.

Відеозапис, на якому зафіксовано рух бронемашини, опубліковано в соцмережах.

відео дня

Запис зроблено камерою безпілотника.

Дивіться відео, як російські ополченці опинилися на КПП у Білгородській області:

КПП Грайворон / Скріншот соцмережі

Легіон Свобода Росії в Брянській і Бєлгородській областях

Ополченці Легіону Свобода Росії 22 травня проводять рейд у Білгородській і Брянській областях. На Білгородщині добровольці дісталися села Безлюдівка. Це за 10 кілометрів від українського кордону.

Бійці Легіону кажуть, що вони повертаються додому. Також публікуються відео з партизанами з населених пунктів Любимівка і Чуровичі Брянської області.

Один з КПП на Брянщині був знищений.

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