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"У нас два 300-х": в РДК розповіли подробиці рейду в Бєлгородську область

Аліна Дембіцька
24 травня 2023, 19:45 оновлено 24 травня, 19:45
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Загалом бійцям вдалося зайти на 42 км углиб Росії. Деякі населені пункти вони контролювали протягом доби.
РДК, легион Свобода России
В РДК розповіли подробиці рейду в Бєлгородську область / Колаж: Главред, фото: скріншот

Добровольчі формування, які зайшли цього тижня до Бєлгородської області країни-агресорки Росії, не зазнали втрат у ході бойових зіткнень. Про це на брифінгу, який пройшов неподалік від кордону на півночі України, повідомив командир РДК Денис Нікітін з позивним White Rex.

"Слава богу, у російського добровольчого корпусу є лише втрати у поранених, легких поранених. У нас два 300-ті. По техніці у нас тільки придбання ", - розповів White Rex.

Також командир бійців спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що РДК та легіон "Свобода России" – знищені. "У нас є трофейна техніка, зброя, певні успіхи. Я хочу довести, що можливо битися проти тирана, що влада Путіна – не безмежна, що ФСБ може бити, контролювати, катувати неозброєних, але як тільки вони зустрічаються з повноцінним спротивом, вони тікають ", - сказав боєць.

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За словами Нікітіна, загалом бійцям вдалося зайти на 42 км углиб Росії. Деякі населені пункти вони контролювали протягом доби.

"У черговий раз, коли ми пересікаємо кордон РФ, ми бачимо, що військово-політичне керівництво не готове до такого. Вони багато розповідали, що укріпляють лінію кордону, витрачають мільярди – зуби дракона, пости, якесь там суперспостереження. Коли доходить до справи, все це сиплеться. Чим потужніше ми заходимо, тим більше часу їм потрібно для прийняття рішень", - додав він.

Ситуація у Бєлгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці легіон "Свобода Росії" і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, легіон "Свобода Росії" і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Вранці 23 травня добровольці легіону "Свобода Росії" заявили, що операція зі звільнення Бєлгородської області країни-агресорки Росії продовжується. Бійці просуваються вперед, зустрівши світанок на території, яку вони вже зайняли.

24 травня міністр оборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу вирішив прокоментувати прорив РДК та легіону "Свобода Росії" на територію Бєлгородської області. Він видав, що у ході операції нібито було ліквідовано 70 солдатів ЗСУ.

Дивіться відео, як командир РДК розповів про похід на Бєлгород:

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Бєлгород Легіон Свобода Росії Білгородська область Російський добровольчий корпус (РДК)
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