Легіон Свобода Росії і РДК проводять операцію в Білгородській області для захисту українців - ГУР

Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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Ополченці Росії проводять свою військову операцію в Білгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус проводять військову операцію на території Білгородської області. Вони працюють над створенням "смуги безпеки" для захисту мирних українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

У коментарі Суспільне він сказав про те, що добровольці Легіону Свободи Росії і РДК проводять операцію на території Бєлгородщини. Там вони створюють "смугу безпеки" для захисту мирних українців.

Операція проводиться виключно громадянами Російської Федерації.

відео дня

"Легіон" Свобода Росії" і "РДК" проводять операцію на території Бєлгородської області з метою створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців", - підкреслив Андрій Юсов.

Ситуація в Білгородській області

У понеділок вранці, 22 травня, у Мережі з'явилася інформація, згідно з якою Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали операції в прикордонних районах Бєлгородської області.

Також з'явилися кадри рейду добровольців і у Брянській області.

У Мережі вказують, що в Білгородській області був знищений КПП РФ.

Крім того, з'явилися кадри пересування військової техніки через кордон на Білгородщині. Втім, автентичність фото і відео на даний момент підтвердити неможливо.

У Білгородській області чути вибухи і стрілянину.

Дивіться відео, в якому ополченці Росії наступають в Білгородській області:

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