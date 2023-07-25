Строковиків в окупанти: у РФ посилюють призов до армії

Тепер росіянам з повісткою, що "висітиме" в реєстрі, вибратися з РФ не вдасться.

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Строковиків РФ будуть вже офіційно "згортати" на контракт / ua.depositphotos.com, Telegram

Держдума РФ підвищила призовний вік для військовозобов'язаних росіян з 18 до 30 років з січня 2024 року. Водночас строковикам дозволили укладати контракти про військову службу в період мобілізації.

Як пише пропагандистський "ТАСС", під призов у 2024 році підпадають громадяни, яким сьогодні вже виповнилося 28 років.

Крім того, в Росії збільшено штрафи за порушення правил військового обліку (наприклад, за неявку до військкомату) з 3 тисяч до 30 тисяч рублів.

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А ось росіян з розміщеними в реєстрі повістками за кордон випускати не будуть.

Депутати Держдуми також уповноважили губернаторів створювати унітарні озброєні стрілецькою зброєю угруповання для допомоги силовикам, наприклад, для боротьби "з диверсантами".

Мобілізація в Росії - що ще задумали у Путіна

У прийнятих 25 липня поправках Держдуми, крім того, вказано штрафи для юросіб за "непідтримку призову" - до 50 тисяч рублів.

Окремо зауважується, що загальноосвітні та медичні установи будуть зобов'язані надавати особисті дані громадян для ведення військового обліку.

Як влада пояснює посилення санкцій щодо призову в росармію

Глава комітету з оборони Держдуми Андрій Картаполов визнав, що поправки, що викликали дебати навіть у самому парламенті РФ, написані "під велику війну".

"Ви будете голосувати за збереження комфортного життя ухилянтів. Цей закон написаний під велику війну, під загальну мобілізацію. І зараз цією великою війною вже пахне. А ми продовжуємо шукати, кого захистити. Нікого буде потім захищати", - висловився Картаполов.

Разом з тим, в Держдумі знайшлися і противники поправок. Деякі депутати країни-агресорки наполягали на звільненні від призову військовозобов'язаних, які мають на утриманні дитину-інваліда та батьків з трьома неповнолітніми дітьми.

Путін оголосив часткову мобілізацію - який вплив на війну

Ще у вересні 2022 року російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію росіян на війну проти України. А його "кухар" Євген Пригожин залучив до сил ПВК "Вагнер" російських зеків. Відтоді країна-агресорка мала більше можливостей вести "м'ясні штурми", але безуспішно.

Саме через надмір живої сили росіяни могли безупинно штурмувати десяток місяців Бахмут і водночас наступати на інших напрямках на сході.

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