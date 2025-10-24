Рус
На Одещині пролунали гучні вибухи: регіон вперше під атакою КАБів

Марія Николишин
24 жовтня 2025, 13:45оновлено 24 жовтня, 14:40
Варто відзначити, що це нова серйозна загроза для Одещини.
КАБи атакували Одеську область / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Росіяни вперше атакували Одеську область КАБами
  • Їх використали для ударів по цивільній інфраструктурі
  • Такі удари несуть колосальну небезпеку для людей

Вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область атакували російські КАБи. Відомо, що вибухи на Одещині чули близько 13:32, але вже через 5 хвилин пролунав відбій.

Повітряні сили повідомляли, що в напрямку регіону з акваторії Чорного моря рухається керована авіаційна бомба (КАБ). Спочатку курс був на Південне/Очаків, потім — Південне/Чорноморське.

Голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер заявив, що під час сьогоднішньої повітряної атаки російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі Одещини.

Він наголосив, що це нова серйозна загроза для Одещини.

За його словами, такі удари несуть колосальну небезпеку для людей і можуть завдати значних руйнувань.

"Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя - найцінніше. І вірте в ЗСУ", - написав Кіпер.

Які КАБи використовує Росія

Фахівець із зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов в коментарі Главреду розповів, що усі звикли називати КАБами весь сегмент боєприпасів, які росіяни скидають з бортів літаків-носіїв. Але насправді це не зовсім так.

Він зауважив, що найпоширеніший і найпроблемніший для України— це КАБ вагою 500 кг, який повсюдно скидається на фронтах.

"Це так званий КАБ, зроблений з авіабомби, до якої прикріплені зверху "крильця" — так універсальний модуль планування. Завдяки цьому класична авіаційна бомба може летіти вперед на невелику відстань — близько 40–50 км", - каже фахівець.

За його словами, якщо ж говорити про повноцінний плануючий боєприпас — літаючий, баражуючий — у нього інша конструкція.

"Це не коли бомба висить під крилом, а коли все спочатку зібрано в єдину систему і так задумувалося конструкторами. Зовні він нагадує ракету. У цього типу плануючого боєприпасу є внутрішній реактивний двигун. Зазвичай росіяни роблять його діаметр близько 30 см через уніфікацію боєприпасів, що дає можливість згодом запускати їх не тільки з авіа-носія, але і з РСЗВ "Торнадо"", - підкреслив "Флеш".

Уламок КАБ / фото: t.me/serhii_flash

Він додав, що цей плануючий боєприпас має реактивний двигун, завдяки чому він може розвивати більшу швидкість і літати на більші відстані після скидання.

"Дальність залежить від того, з якої висоти він буде скинутий: його можуть скидати з 5 км, з 10 км, навіть з 15 км і на різних швидкостях літака-носія. Тому такі типи КАБів можуть досягати дистанції до 200 км, де 100 км — це робоча дистанція при стандартній висоті, а до 200 км — гранична", - розповідає фахівець.

КАБ / фото: t.me/serhii_flash

Чи можна збити КАБ

"Флеш" наголосив, що перехоплювати КАБи дронами-перехоплювачами не можна, тому що швидкість реактивного КАБа, особливо на початковій ділянці польоту, значно вища і навіть перевищує швидкість Шахедів.

Він також підкреслив, що РЕБ може вплинути на точність влучання, відвести КАБ від цілі, але не знищити його.

Чи нарощуватиме Росія кількість ударів КАБами

Співзасновник DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко розповів, що країна-агресор Росія має нову стратегію - допрацьовувати й створювати нові засоби ураження, щоб створювати певний тиск на українців.

За його словами, масштаб ударів російських КАБів наразі різко не зросте.

"Ми наразі не можемо говорити про масові заходи, за яких ці КАБи, модифіковані новими модулями планування та корекції, застосовувалися б у великих кількостях", - наголосив він.

КАБ / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 жовтня російські війська ударними дронами атакували Україну. У Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Під час ранкового обстрілу в Херсоні загорілася квартира в багатоповерхівці та приватний житловий будинок. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежі, попри те, що ворог повторно скеровував дрони до місця гасіння.

Також 24 жовтня близько 11:00 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

війна в Україні Одеська область авіабомба новини України новини Одеси
