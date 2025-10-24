Чому 25 жовтня не можна сперечатися і сваритися: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 25 жовтня
- Що не можна робити 25 жовтня
- Народні прикмети та традиції
У суботу, 25 жовтня, віряни відзначають день пам'яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 25 жовтня
Після смерті Костянтина Великого Римська імперія розділилася між його синами. Один із них, Констанцій, став імператором Сходу і підтримував аріанство - єресь, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа. У цей час почалися переслідування православних, які залишалися вірними Нікейському Символу віри.
Святі Маркіян і Мартирій служили в Константинополі за святого патріарха Павла Сповідника, ревного захисника православ'я. Коли аріани силоміць усунули святого Павла з патріаршого престолу і вигнали його у вигнання (згодом його придушили), Маркіян і Мартирій залишилися непохитними у вірі. Вони відкрито викривали єресь аріан і підбадьорювали православних не відступати від істини.
Їхні проповіді та вірність викликали ненависть противників істинної віри. Їх заарештували і піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити відректися від Христа. Однак святі залишилися непохитними. Побачивши, що ні погрози, ні муки не зламали їхню віру, мучителі стратили Маркіяна та Мартирія - відрізали їм голови. Це сталося близько 355 року.
Що не можна робити 25 жовтня
- Не можна сперечатися і сваритися - суперечка цього дня "закриє" дім від благополуччя на всю зиму.
- Не слід відмовляти в допомозі - вірили, що відмова або скупість повернеться сторицею.
- Не варто виходити з дому після заходу сонця - осінні сутінки "ведуть нечисту силу", тож мандрівки чи прогулянки у вечірній час були небажані.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- холодний північний вітер - до суворої зими;
- вранці мороз - зима прийде рано і буде холодною;
- опале листя не падає швидко - до теплої осені;
- пташки активно годуються на землі - чекайте раннього снігу і морозів.
У народі 25 жовтня називалося Маркіянів день. День вважався сприятливим для завершення господарських робіт: заготівля дров, збирання врожаю, приготування запасів.
Іменини 25 жовтня
Які завтра іменини: Валерій, Матрона.
Талісманом людини, народженої 25 жовтня, є рубін. З давніх-давен люди вірили, що цей дорогоцінний камінь може зупиняти кров і допомагати при кровотечах. Крім того, йому приписували здатність сприяти загоєнню виразок шлунка.
Вам може бути цікаво:
- З Міжнародним днем сільських жінок - красиві картинки і теплі привітання
- Чому 15 жовтня не можна залишати на столі недоїдений хліб: яке церковне свято
- Чому 23 жовтня не можна починати нових справ: яке церковне свято
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред