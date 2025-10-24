Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 25 жовтня не можна сперечатися і сваритися: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
24 жовтня 2025, 13:50
48
25 жовтня не можна сперечатися і сваритися - суперечка цього дня "закриє" дім від благополуччя на всю зиму.
Яке 25 жовтня свято
Яке 25 жовтня свято / колаж: Главред, фото: pomisna.info, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 25 жовтня
  • Що не можна робити 25 жовтня
  • Народні прикмети та традиції

У суботу, 25 жовтня, віряни відзначають день пам'яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 25 жовтня

Після смерті Костянтина Великого Римська імперія розділилася між його синами. Один із них, Констанцій, став імператором Сходу і підтримував аріанство - єресь, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа. У цей час почалися переслідування православних, які залишалися вірними Нікейському Символу віри.

відео дня

Святі Маркіян і Мартирій служили в Константинополі за святого патріарха Павла Сповідника, ревного захисника православ'я. Коли аріани силоміць усунули святого Павла з патріаршого престолу і вигнали його у вигнання (згодом його придушили), Маркіян і Мартирій залишилися непохитними у вірі. Вони відкрито викривали єресь аріан і підбадьорювали православних не відступати від істини.

Їхні проповіді та вірність викликали ненависть противників істинної віри. Їх заарештували і піддали жорстоким тортурам, намагаючись змусити відректися від Христа. Однак святі залишилися непохитними. Побачивши, що ні погрози, ні муки не зламали їхню віру, мучителі стратили Маркіяна та Мартирія - відрізали їм голови. Це сталося близько 355 року.

Що не можна робити 25 жовтня

  • Не можна сперечатися і сваритися - суперечка цього дня "закриє" дім від благополуччя на всю зиму.
  • Не слід відмовляти в допомозі - вірили, що відмова або скупість повернеться сторицею.
  • Не варто виходити з дому після заходу сонця - осінні сутінки "ведуть нечисту силу", тож мандрівки чи прогулянки у вечірній час були небажані.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • холодний північний вітер - до суворої зими;
  • вранці мороз - зима прийде рано і буде холодною;
  • опале листя не падає швидко - до теплої осені;
  • пташки активно годуються на землі - чекайте раннього снігу і морозів.

У народі 25 жовтня називалося Маркіянів день. День вважався сприятливим для завершення господарських робіт: заготівля дров, збирання врожаю, приготування запасів.

Іменини 25 жовтня

Які завтра іменини: Валерій, Матрона.

Талісманом людини, народженої 25 жовтня, є рубін. З давніх-давен люди вірили, що цей дорогоцінний камінь може зупиняти кров і допомагати при кровотечах. Крім того, йому приписували здатність сприяти загоєнню виразок шлунка.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опалення

Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опалення

14:48Україна
Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року: експерт назвав дві умови

Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року: експерт назвав дві умови

14:10Війна
На Одещині пролунали гучні вибухи: регіон вперше під атакою КАБів

На Одещині пролунали гучні вибухи: регіон вперше під атакою КАБів

13:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Останні новини

15:30

ЗСУ зайшли в стратегічне місто: військовий про ситуацію на складному напрямку

15:20

Як нагріти будинок і при цьому економити дрова: українка поділилася цікавим лайфхаком

14:48

Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опаленняВідео

14:44

Такого давно не було: в Україні встановили космічні ціни на базовий продукт

14:44

Легенду київського "Динамо" заарештували в Польщі: зараз він у в'язниці

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
14:22

"Мать, ти шо?": Глущенко розкрила першу реакцію на її відхід із "Дизель Шоу"

14:10

Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року: експерт назвав дві умови

13:59

Лише втратите гроші: українцям назвали найгірші дні для обміну валюти

13:58

Ридаюча Кардаш'ян отримала шокуючий діагноз після МРТ

Реклама
13:50

Чому 25 жовтня не можна сперечатися і сваритися: яке церковне свято

13:45

На Одещині пролунали гучні вибухи: регіон вперше під атакою КАБів

13:30

На Житомирщині чоловік підірвав прикордонницю і цивільних: перші деталі

13:28

Росіяни прицільно бʼють по будинках: з’явилися моторошні кадри обстрілу ХерсонаФото

13:27

НАБУ взялося за "корупційну вертикаль Гетьманцева" у податковій - політолог

13:18

Так робили ще наші бабусі: як позбутися мишей і щурів у погребіВідео

13:15

Котлети без м'ясорубки та метушні: унікальний рецептВідео

13:01

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

12:58

В Україні серйозний дефіцит газу: нардеп закликав відкласти початок опалювального сезону

12:55

Урожай буде через місяць: як виростити полуницю вдома на підвіконні

12:50

Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю - розслідування

Реклама
12:47

У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

12:35

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

12:16

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:10

Прийдуть біди, нещастя та проблеми: у які роки не можна святкувати День народження

12:00

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

11:57

Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

11:56

Партія Порошенка на 5 років "окупувала" приміщення в центрі Києва і заробляла на суборенді - військовий про виселення "Євросолідарності"

11:47

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

11:44

Вигляд дивує багатьох: в Україні знайшли незвичний, але дуже рідкісний грибВідео

11:38

Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

11:29

Телемарафон "Єдині новини": ключові підсумки з початку мовлення

11:25

Газ можуть відключати по годинах: чому це небезпечніше, ніж віялові відключення світлаВідео

11:24

"Вона покинула проєкт": учасниця "Холостяка" злила правду про шоу

11:17

"Точаться бої за кожен двір": у ЗСУ сказали, де на фронті загострюється ситуація

11:02

День зимового сонцестояння 2025: коли буде та чого категорично не можна робити у цю дату

10:53

Київ під тиском: в США розповіли, як Трамп добивається мирних переговорів

10:41

Найманці закінчились, РФ відправляє на фронт штурмові роти з жінок - Атеш

10:34

Китайський гороскоп на завтра 25 жовтня: Драконам - труднощі, Півням - нерви

Реклама
10:33

"Жив з повіями": Бєдняков передав уїдливий привіт зрадниці Тодоренко

10:28

Одні регіони заливатиме дощами, а в інших буде потепління: прогноз погоди на вихідні

10:23

Шкаралупа "злітатиме" сама: що треба додати у воду під час варіння яєць

10:20

У РФ помер легендарний КВНщик із П'ятигорська

10:03

Жорсткі санкції поки що в резерві: чому Трамп обрав середній варіант тиску на РФ - WSJ

09:58

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:48

Зірка "Жіночого Кварталу" показала свого бойфренда - подробиці

09:45

Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти