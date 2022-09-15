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Путін вирішив оголосити у РФ часткову мобілізацію: ЗМІ назвали дату

15 вересня 2022, 12:46

Рішення Володимира Путіна викликало незгоду з боку керівництва ФСБ і Радбезу РФ.

Путін, армія РФ
/ Фото УНІАН

Президент РФ Володимир Путін вирішив оголосити в Росії часткову мобілізацію у окремих регіонах Росії.

Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, що публікує інсайди з Кремля.

Уточнюється, що про своє рішення господар Кремля оголосив в ході наради у вузькому колі силовиків.

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Джерело дізналося про те, що в найближчий понеділок, 19 вересня, Путін офіційно збирається оголосити часткову мобілізацію і воєнний стан в семи суб'єктах (Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській, Калінінградській областях і в Криму).

У той же час підкреслюється, що таке рішення Путіна викликало незгоду з боку керівництва ФСБ і Радбезу РФ.

"Бортніков (директор ФСБ, - ред.) висловився категорично проти збільшення кількості військ ПВК, висловивши впевненість у тому, що стабілізувати ситуацію в країні в разі хвилювань за участю сил ПВК, якщо такі виникнуть, що більш ніж ймовірно, буде практично неможливо. І в цьому питанні Бортникова підтримав Патрушев", - додає видання.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що Путін не ризикне оголосити загальну мобілізацію, оскільки побоюється соціального вибуху.

Він розповів про те, що Путін не може оголосити мобілізацію на території РФ через ризики сплеску невдоволення в суспільстві.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни і бойовики "ЛНР" дають місцевим жителям по 60 тисяч рублів за ті, що ті "зливають" інформацію про місцезнаходження чоловіків для примусової мобілізації.

Читайте ще:

мобилизация Володимир Путін війна Росії та України
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