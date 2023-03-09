Влаштовують м'ясні штурми: російські окупанти влаштували скандал і відмовилися йти в атаку

Колосальні втрати під час так званих "м'ясних штурмів" російської армії призводять до того, що багато хто відмовляється йти воювати.

Росія / ua.depositphotos.com, УНІАН

Мобілізовані російські окупанти у Калінінградській області Росії, відмовляються йти в атаку. Вони заявили своєму командуванню, що краще воліють в'язницю, тортури і згвалтування.

Відео розмови російських мобілізованих з командуванням було оприлюднено в соцмережах.

"Ніхто туди не піде, краще нехай садять. Можете садити. Скільки там? П'ять, сім, 10 років? Та все одно (ред.)! Будете катувати. Ми, такі злі після загибелі наших товаришів. Ми пішки дійдемо, на таксі поїдемо. Воюйте самі!.. За кого вмирати? За що? Йти штурмувати ми відмовляємося", - підкреслили окупанти.

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Мобілізовані відзначають, що колосальні втрати під час так званих "м'ясних штурмів" російської армії призводять до того, що багато хто відмовляється йти воювати.

"Ви хочете тут суїцидів? Ви бачили тут калюжу крові? Чоловік не пішов на штурм, натиснув на спусковий гачок, бо розумів, куди йде. Ви розумієте, що ми загинемо всі там? У першому, другому бою. Ви за тиждень покладіть роту всю. Ми повинні були бути в теробороні!",- заявили російські військові.

Бунти в лавах окупантів

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радісно" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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