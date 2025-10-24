Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року: експерт назвав дві умови

Ступак вважає, що до лютого 2026 року Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися.

Військовий експерт спрогнозував дії ворога на фронті / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Головне:

РФ до березня наступного року продовжуватиме бойові дії

Путін до нового року хоче вийти до Слов'янська і Краматорська

Війна може завершитися раніше 2026 року, але є дві умови

Війна в Україні триватиме до березня 2026 року. До цього часу війська російського диктатора Володимира Путіна спробують домогтися на фронтах усього, чого тільки можна. Таку думку висловив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтервʼю Главреду.

Ступак прогнозує, що війна може завершитися раніше, якщо відбудуться фатальні події — наприклад, імпічмент Трампа або смерть Путіна. А поки що, до березня, Росія продовжуватиме бойові дії максимально відчайдушно, але намагатиметься уникнути нових санкцій.

"Поки Штати будуть на канікулах, Трамп розрізатиме різдвяну індичку і запалюватиме свічки, російські війська будуть максимально жорстко діяти на фронті, щоб домогтися істотних досягнень", - розповів Ступак.

За словами військового експерта, до нового року Путін хоче бачити падіння Покровська, захоплення Костянтинівки і вихід до Слов'янська і Краматорська.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися. І тоді в лютому Москва вийде з новими вимогами та умовами до України, США та Європи", - сказав експерт.

Щодо перемовин з американською стороною, то Ступак зазначив, що Путін буде затягувати з дипломатією як мінімум до середини грудня 2025 року.

"Увесь цей час Москва морочитиме голову перспективою зустрічі – то буде зустріч, то не буде, щоб сильно не образити Трампа і не спровокувати серйозних санкцій", - підкреслив військовий експерт.

Коли може закінчитись війна Росії проти України - думка експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у коментарі Главреду розповідав, що війна в Україні може завершитися в проміжку від кількох місяців до одного року, і вирішальну роль у цьому відіграватиме позиція Китаю.

За його словами, якщо Пекін відмовиться від підтримки Росії, досягне домовленостей зі Сполученими Штатами, а Північна Корея приєднається до цих рішень, то прогноз голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма щодо завершення війни протягом кількох місяців може стати цілком реальним.

Запланована зустріч Трампа та Путіна - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним та анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Пізніше зʼявилася інформація, що зустріч президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна, яка була запланована у Будапешті, не відбудеться. Планування саміту раптово призупинили.

До речі, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко розповідав Главреду про що могли б домовитися Путін та Трамп на можливій зустрічі в Будапешті.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

