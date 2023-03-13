"Першими відправляють непотріб": полковник ЗСУ розповів про "м'ясні штурми" окупантів

Знищених вагнерівців окупанти не завжди забирають з поля бою, розповів Сергій Ільницький.

Російські військові / Міноборони РФ, Радіо Свобода

В районі Бахмута Донецької області найманців з бандформувань ПВК Вагнера російські окупанти першими відправляють на штурм позицій ЗСУ, розповів перший заступник командувача Української добровольчої армії, командир загону "Південь" УДА у складі 28-ї ОМБр полковник Сергій Ільницький ("Сокіл").

"Буду говорити про те, що я бачив на власні очі: першою хвилею там завжди йдуть ті, кого не шкода, кого не потрібно потім ховати, виплачувати допомогу матерям, тобто спочатку відправляють всякий непотріб, в тому числі вагнерівців. І лише потім заходять кадрові військові", — розповів він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим співрозмовник також повідомив про те, що знищених вагнерівців окупанти не завжди забирають з поля бою.

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"Когось забирають, але далеко не завжди... Тут арифметика проста: чим менше тіл вони привезуть додому, тим менше компенсацій їм доведеться виплачувати. А що стосується вагнерівців, то там взагалі мова не йде про виплати в разі загибелі", — додав Ільницький.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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