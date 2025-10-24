Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Ридаюча Кардаш'ян отримала шокуючий діагноз після МРТ

Олена Кюпелі
24 жовтня 2025, 13:58оновлено 24 жовтня, 14:57
183
Американська знаменитість і зірка реаліті поділилася своїм станом здоров'я.
Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян отримала діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Коротко:

  • Який діагноз поставили зірці
  • Кого вона звинуватила

Кім Кардаш'ян отримала шокуючу новину: лікарі виявили у неї невелику аневризму під час МРТ, і звинуватила в цьому свого колишнього чоловіка Каньє Веста.

Як пише Page Six, Кардаш'ян зателефонувала своїй старшій сестрі Кортні Кардаш'ян після того, як лікарі виявили в неї "невелику" аневризму - (випинання або здуття кровоносної судини в головному мозку, згідно з даними клініки Майо).

відео дня

Почувши цю жахливу новину, Кортні приклала руку до серця і просто сказала: "Ух ти!"

Кім Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян здивувала діагнозом / Instagram

Після того, як лікарі повідомили їй цю новину, і вона задалася питанням: "Якого біса це відбувається?", вони повідомили їй, що аневризми можуть бути викликані "стресом".

45-річна актриса, у якої з колишнім чоловіком Вестом є діти Норт (12 років), Сейнт (9 років), Чикаго (7 років) і Псалм (6 років), вважає, що причиною може бути її скандальне розлучення з репером.

Зірка реаліті-шоу і Вест (48 років) були одружені з 2014 по 2022 рік.

Любиш чутки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен КімКардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Кім Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кім Кардашьян новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23Світ
Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:23Світ
Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:14Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

Останні новини

17:56

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

17:23

Путін раптово відправив до США головного переговірника - ЗМІ дізналися, для чого

17:23

Катував українських полонених у Мордовії: "Доктор Зло" з розслідування "Схем" потрапив під санкції ЄС

17:14

Шалений стрибок, вся валюта різко подорожчала: курс валют на 27 жовтня

17:02

Королівська вечеря з простих інгредієнтів: рецепт шикарної страви за 25 хвилин

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
16:58

"Кілька разів перечитав": Буданов назвав улюблену книгу

16:57

Неочікуваний вибір: Зеленська вразила образом на зустрічі з кронпринцесою

16:45

Дмитрівська поминальна субота 2025: що в жодному разі не можна робити 25 жовтня

16:42

Водії збентежені: на дорогах встановлюють дивний жовтий знак із колом

Реклама
16:29

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках магазину одягу за 25 секунд

16:24

Багато росіян знищено: у Торському ЗСУ після зачистки підняли український прапор

16:24

Від аномального тепла до арктичних морозів: зима готує для українців метеорологічні гойдалки

16:04

Алла Пугачова "обібрала чоловіка як липку" - що сталося

15:56

"Когось там лайкнув": Леся Нікітюк сказала, як познайомилася зі своїм нареченим

15:54

Путін хоче гуманітарної катастрофи: Зеленський зробив тривожний прогноз на зиму

15:47

Прем'єрний випуск шоу "Місія впоратися": комік Марк Куцевалов тестує професію автомайстра

15:43

Так піцу ви ще не готували: рецепт смачного перекусу за 25 хвилин

15:41

Частина міст України взимку буде без тепла: експерт назвав важливий нюанс

15:30

ЗСУ зайшли в стратегічне місто: військовий про ситуацію на складному напрямку

15:20

Як нагріти будинок і при цьому економити дрова: українка поділилася цікавим лайфхаком

Реклама
14:48

Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опаленняВідео

14:44

Такого давно не було: в Україні встановили космічні ціни на базовий продукт

14:44

Легенду київського "Динамо" заарештували в Польщі: зараз він у в'язниці

14:22

"Мать, ти шо?": Глущенко розкрила першу реакцію на її відхід із "Дизель Шоу"

14:10

Війна в Україні може закінчитися раніше 2026 року: експерт назвав дві умови

13:59

Лише втратите гроші: українцям назвали найгірші дні для обміну валюти

13:58

Ридаюча Кардаш'ян отримала шокуючий діагноз після МРТ

13:50

Чому 25 жовтня не можна сперечатися і сваритися: яке церковне свято

13:45

На Одещині пролунали гучні вибухи: регіон вперше під атакою КАБів

13:30

На Житомирщині чоловік підірвав прикордонницю і цивільних: перші деталі

13:28

Росіяни прицільно бʼють по будинках: з’явилися моторошні кадри обстрілу ХерсонаФото

13:27

НАБУ взялося за "корупційну вертикаль Гетьманцева" у податковій - політолог

13:18

Так робили ще наші бабусі: як позбутися мишей і щурів у погребіВідео

13:15

Котлети без м'ясорубки та метушні: унікальний рецептВідео

13:01

"Ніколи не переможе": Успенська зробила несподівану заяву про закінчення війни

12:58

В Україні серйозний дефіцит газу: нардеп закликав відкласти початок опалювального сезону

12:55

Урожай буде через місяць: як виростити полуницю вдома на підвіконні

12:50

Чай з російським присмаком: хто стоїть за популярними брендами чаю - розслідування

12:47

У росіян масово погасло світло після зухвалої атаки дронів: перші деталі

12:35

Частину України засипле мокрим снігом: де та коли чекати на опади

Реклама
12:33

Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

12:30

"Десятки загиблих": Дмитро Дікусар звернувся до українців та зробив заяву

12:16

Впав у кому після мобілізації: у Києві в ТЦК помер хлопець

12:10

Прийдуть біди, нещастя та проблеми: у які роки не можна святкувати День народження

12:00

Зона небезпеки розширюється: Валерій Яковенко - про ризики далекобійних КАБ та FPV-дронів

11:57

Чи враховується стаж при роботі на півставки: важливі нюанси для пенсії

11:56

Партія Порошенка на 5 років "окупувала" приміщення в центрі Києва і заробляла на суборенді - військовий про виселення "Євросолідарності"

11:47

Під завалами шукають людей: Росія обстріляла КАБами Харків, є поранені

11:44

Вигляд дивує багатьох: в Україні знайшли незвичний, але дуже рідкісний грибВідео

11:38

Одразу кілька переломів: Анна Саліванчук потрапила у лікарню з сином

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти