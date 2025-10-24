Ридаюча Кардаш'ян отримала шокуючий діагноз після МРТ

Американська знаменитість і зірка реаліті поділилася своїм станом здоров'я.

Кім Кардаш'ян отримала діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян отримала шокуючу новину: лікарі виявили у неї невелику аневризму під час МРТ, і звинуватила в цьому свого колишнього чоловіка Каньє Веста.

Як пише Page Six, Кардаш'ян зателефонувала своїй старшій сестрі Кортні Кардаш'ян після того, як лікарі виявили в неї "невелику" аневризму - (випинання або здуття кровоносної судини в головному мозку, згідно з даними клініки Майо).

Почувши цю жахливу новину, Кортні приклала руку до серця і просто сказала: "Ух ти!"

Кім Кардаш'ян здивувала діагнозом / Instagram

Після того, як лікарі повідомили їй цю новину, і вона задалася питанням: "Якого біса це відбувається?", вони повідомили їй, що аневризми можуть бути викликані "стресом".

45-річна актриса, у якої з колишнім чоловіком Вестом є діти Норт (12 років), Сейнт (9 років), Чикаго (7 років) і Псалм (6 років), вважає, що причиною може бути її скандальне розлучення з репером.

Зірка реаліті-шоу і Вест (48 років) були одружені з 2014 по 2022 рік.

Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен КімКардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

Про персону: Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

