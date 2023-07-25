'Можемо втратити певні території': експерт назвав три сценарії завершення війни

За одним із сценаріїв, війна може затягнутися і ми будемо мати заморожений конфлікт, вважає Мусієнко.

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Мусієнко назвав три сценарії завершення війни в Україні / колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Білинського

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав три сценарії завершення війни в Україні. За одним з них, українські війська завдадуть тотальної розгромної поразки російським військам в Україні.

"Звільнення окупованих територій і вихід на кордони 1991 року спровокує негативні процеси в Росії, фактично революційну ситуацію, що призведе до тотальної зміни влади і, можливо, навіть до розпаду Росії в майбутньому", - про це Мусієнко зазначив в інтерв'ю для ТСН.

Це буде означати, що Україна отримала максимум від перемоги і може розраховувати на відшкодування збитків, репарації, притягнення воєнних злочинців до відповідальності тощо. Це найоптимістичніший сценарій, зазначає выйськовий експерт.

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"Є сценарій, що війна може затягнутися і ми будемо мати заморожений конфлікт. Будемо обмінюватися ударами, буде лінія фронту, яку ми будемо утримувати. Наноситимемо удари по ворогу, і Росія час від часу буде наносити удари. Поки одна зі сторін не виснажиться. І тоді може бути укладене якесь перемир’я. Тобто не закінчення війни, а просто фіксація стану припинення вогню. І ми будемо в такому стані жити приблизно як з 2014 року", - каже Мусієнко.

І третій сценарій - найпесимістичніший для України. Якщо ми не зможемо повернути контроль над усіма територіями в межах міжнародно визнаних кордонів, буде знайдене компромісне рішення, укладена домовленість з Росією, припускає він.

"Фактично ми можемо певні території просто втратити. Ціною цієї домовленості буде вступ України до ЄС і до НАТО", - каже експерт.

Мусієнко наголосив, що Україна пройшла приблизно половину повномасштабної війни. За його словами, як швидко закінчиться війна залежатиме від кількох факторів.

"Ми десь пройшли половину і зараз у другій половині близькі до завершення. А питання в тому, як він завершиться, буде залежати від розвитку ситуації на полі бою. Від того, наскільки швидко ми отримуватимемо необхідну зброю від наших партнерів і наскільки ворог буде здатний чинити опір як зараз. Від цього буде залежати як швидко закінчиться війна і як швидко ми пройдемо відповідно цей етап", - додає Мусієнко.

Нагадаємо, що Мусієнко попередив про ризик посилення обстрілів. Країна-агресор намагатиметься дестабілізувати ситуацію та деморалізувати українців, якщо не буде стрімкого контрнаступу ЗСУ.

ЗСУ потужно накривають окупантів навколо Бахмута. Сергій Череватий повідомив, що Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута та розповів про просування росіян в районі Новоєгорівки на Сватівському напрямку.

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