Росіяни прицільно бʼють по будинках: з’явилися моторошні кадри обстрілу Херсона

Рятувальники показали, як намагалися ліквідувати пожежі, що спалахнули внаслідок російського обстрілу.

У Херсоні прогриміли вибухи

Головне:

Росіяни обстрілюють Херсон

Під удар потрапили житлові будинки та громадський транспорт

Внаслідок удару загинули та постраждали люди

У ніч на 24 жовтня та впродовж усього ранку російські окупанти обстрілюють цивільну забудову міста Херсон. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Про це повідомили рятувальники ДСНС.

Відомо, що під час ранкового обстрілу в Херсоні загорілася квартира в багатоповерхівці та приватний житловий будинок. Рятувальникам вдалося ліквідували пожежі, попри те, що ворог повторно скеровував дрони до місця гасіння.

Крім того, російські дрони атакували місто і вчора, влучивши в одну із багатоповерхівок. Вогнеборці врятували 2 людей з охоплених вогнем помешкань і передали їх медикам.

Будівля зазнала часткових руйнувань, вибухова хвиля вибила вікна, а внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа — вогонь охопив одразу кілька квартир і балконів.

За даними рятувальників внаслідок ранкового російського обстрілу Херсона постраждала 21 людина, серед них троє дітей. Ще 2 осіб загинули.

Вранці також під ворожий обстріл у Корабельному районі потрапив громадський транспорт.

"Пошкоджено тролейбус і маршрутний автобус. Поранення отримала водійка КП "Херсонелектротранс". По постраждалих у маршрутці інформація уточнюється. На зараз відомо про одну загиблу пасажирку і одну травмовану", - йдеться в повідомленні Херсонської МВА.

Що відомо про стан постраждалих

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок ворожого удару постраждав 16-річний хлопець. На щастя, його життю нічого не загрожує.

"Під час обстрілу у кімнату юнака влучив снаряд, через що він отримав мінно – вибухову травму, поверхові поранення голови і тіла та струс головного мозку. Хлопця доставили до лікарні у стані середньої важкості, де медики надали йому необхідну допомогу", - написав Прокудін.

Дивіться відео, у якому показані наслідки російських ударів по Херсону:

Як писав Главред, 24 жовтня близько 11:00 у Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня, у Кіровоградській області через ворожу атаку без світла залишилися 19 населених пунктів. Як повідомили в ОВА, було атаковано об'єкти критичної інфраструктури на території Новоукраїнського району.

Крім цього, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами. Падіння уламків збитих "Шахедів" зафіксовано в трьох районах міста. Постраждала будівля синагоги.

