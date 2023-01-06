Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян для нового наступу: в ГУР розкрили план Кремля

За очікуваннями України, остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти кровопролитну війну проти України. Про це свідчить те, що Росія збирається мобілізувати ще 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призвані у жовтні.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх Росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащені та навчені росіяни.

За його словами, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

"Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР підкреслив, що за очікуваннями України, остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

"Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській області та в Криму. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання", - резюмував представник української розвідки.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ.

Вас може зацікавити: