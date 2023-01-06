glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян для нового наступу: в ГУР розкрили план Кремля

6 січня 2023, 23:35
За очікуваннями України, остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.
Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян для нового наступу: в ГУР розкрили план Кремля
Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти кровопролитну війну проти України. Про це свідчить те, що Росія збирається мобілізувати ще 500 тисяч військовозобов’язаних у січні на додаток до 300 тисяч, які були призвані у жовтні.

Як зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб сформувати військові формування, і будь-який успіх Росії на полі бою залежатиме від того, наскільки добре оснащені та навчені росіяни.

За його словами, багато чого також залежатиме від продовження поставок в Україну західних боєприпасів і зброї для оснащення нових резервних підрозділів, які готує Україна.

"Якщо Росія цього разу програє, тоді Путін зазнає краху", - сказав Скібіцький.

Представник ГУР підкреслив, що за очікуваннями України, остання хвиля мобілізації в Росії буде оголошена 15 січня, після зимових свят.

"Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській області та в Криму. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання", - резюмував представник української розвідки.

Росіяни готують повторний наступ на Київ

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що незважаючи на поразки та величезну кількість військових проблем, російські окупаційні війська сподіваються повернутися до наступальних операцій.

Як зазначив Кулеба, за час повномасштабного вторгнення російська армія ще не повністю виснажена. Саме тому загарбники можуть відновити великий наступ проти України.

Глава МЗС наголосив, що українська влада робить все можливе, аби не допустити цього. Він також висловив переконання, що Україна досягне успіху і росіяни не зможуть просунутися вглиб нашої країни.

Про загрозу повторного наступу з боку РФ говорив також радник Офісу президента України Олексій Арестович. "Я думаю, що вони до лютого готують достатню кількість підготовлених підрозділів, укомплектованих до 100 відсотків. Вони готуються перехопити ініціативу на фронті, завдавши кілька серйозних ударів по наших військах. Чи вийде у них це - невідомо. Але плани саме такі", - сказав Арестович.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російські окупаційні війська готують близько 200 тисяч нових солдатів, які знову будуть штурмувати Київ.

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

01:00

Любовний гороскоп на тиждень 9-15 січня 2023: Тельцям - романтична вечеря, Терезам -вихор подій

00:10

Гудков розповів, чому розпад Росії є небезпечним для УкраїниВідео

06 січня, п'ятниця
23:35

Путін хоче мобілізувати ще півмільйона росіян для нового наступу: в ГУР розкрили план КремляВідео

23:06

"Будуть негайно надані": у США розкрили деталі великого пакету військової допомогиВідео

23:05

Гороскоп на завтра 7 січня 2023: Овнам - активність, Ракам - занепокоєння, а Рибам - сварки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:25

Трибунал над Путінним стане ударом для російських еліт: опозиціонер назвав наслідкиВідео

22:22

Окупаційна армія концентрує угруповання для проведення наступальних дій - ОПВідео

22:15

Військовий експерт розповів, чи варто боятися російської гіперзвукової ракети "Циркон"Відео

21:38

Ремонт, від якого всі будуть в захваті: наймодніші шпалери 2023 року

Реклама
21:34

Гудков відверто розповів, чи вистачить РФ зброї на цілий рік і чи може вона отримати допомогу ззовніВідео

21:19

Patriot прикриє небо: у ФРН розкрили деталі допомоги для УкраїниВідео

21:14

"Гаага плескає в долоні і готує камеру": Гіркін люто посварив Путіна за"перемир'я"Відео

21:01

ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині: у Генштабі розповіли "гарячі" подробиціВідео

20:51

Які 2 речі не можна порушувати на Різдво 2023, щоб лиха не залучити: прикмети на 7 січняВідео

20:28

"Процес пішов": Арестович назвав регіон, куди РФ кине всі свої сили для наступуВідео

20:21

Від HIMARS до "вбивць танків": США оголосили рекордний пакет допомоги для ЗСУВідео

20:17

Путін битиметься за Крим: російський політик пояснив, чому диктатор відмовиться від ДонбасуВідео

20:14

Тополі садили скрізь: навіщо в СРСР створили пекло для алергіків і прибиральників

19:51

"Окупанти - в землі": на Запоріжжі склад БК підірвали разом із сотнями росіянВідео

19:20

Останній шанс ПутінаПогляд

Реклама
19:00

"Завжди усміхнений і щирий": у боях під Бахмутом трагічно загинув відомий український стронгмен

18:29

Громадянин РФ потужно облаяв Путіна у своєму паспорті, щоб його не вигнали з України - ДПСУВідео

18:00

Чи піде влада України на аморальні компроміси з Росією: що думають українціВідео

17:39

"Крок до миру": президент Угорщини похвалила Путіна і зганьбилася перед усім світомВідео

17:35

ПЦУ проведе богослужіння в Лаврі: релігієзнавець попередила про підготовку провокацій УПЦ МПВідео

17:33

Обігнали Іран, Ізраїль і Німеччину: ЗСУ вперше потрапили до ТОП-15 армій світуВідео

17:27

Юрій Горбунов і Студія "Магарич" представляють масштабний народний проєкт "Похорони путіна"Відео

17:10

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

16:54

"Примітивний обман": у Зеленського жорстко відповіли на пропозицію РФ щодо "перемир'я"Відео

16:48

Рум'яна скоринка забезпечена: як правильно смажити картоплю, щоб всі попросили добавкиВідео

16:35

Не все одно, як зберігати вино: кращі способи зберегти благородний напійВідео

16:31

Пухнастий барометр: чому кішки закривають ніс лапами або хвостом

16:27

Німеччина передасть Україні близько 40 БМП Marder і систему Patriot в першому кварталі 2023 рокуВідео

16:23

ЗСУ підуть у наступ у 2023 році: Данілов розкрив сценарій нового етапу війниВідео

15:53

Вихід до Азова із заходом у Крим: військовий експерт назвав напрямок контрнаступу ЗСУВідео

15:53

"Народився в Україні, але загинув за інтереси Росії": ЗСУ ліквідували зрадника з Нікополя

15:30

Злетять ціни на бензин і автогаз: в Україні планують різко збільшити акцизи на паливоВідео

15:29

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

15:19

Аварійні відключення світла в Україні: Шмигаль попередив про ризики через похолодання та удари РФВідео

15:01

"Ми зміщуємося досить далеко": ясновидець спрогнозував нову дату кінця війниВідео

Реклама
14:59

Шлях буде непростим: Гудков розповів, що буде з Україною після війниВідео

14:58

"HIMARS на ваші голови": Арестович відповів на провокацію окупантів щодо "перемир'я"Відео

14:30

"Він цього не розуміє": ексдепутат Держдуми РФ пояснив, коли настане колапс режима ПутінаВідео

14:04

Важка техніка Заходу посилить міць ЗСУ, але крапку на військах РФ поставлять ракети ATACMS - ПодолякВідео

14:00

Епіфаній пояснив, чи можна в один момент заборонити УПЦ МПВідео

13:58

Вбивці, наркоторговці та рецидивісти: "вагнерівці" виходять на свободу за участь у війніВідео

13:40

"Це неможливо": Гудков пояснив, чому війна Росії та України не триватиме 10 роківВідео

13:26

"Енергосистема не в змозі покрити споживання": в Україні погіршиться ситуація з відключеннями світлаВідео

13:16

Морпіхи РФ, що вижили, втекли з поля бою: ЗСУ вибили окупантів з-під ГуляйполяВідео

13:06

На кожну полицю по брусочку: для чого люди кладуть мило в шафу

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти