На Житомирщині чоловік підірвав прикордонницю і цивільних: перші деталі

На місці події вже працюють правоохоронці.

https://glavred.net/ukraine/na-zhitomirshchine-muzhchina-v-poezde-vzorval-granatu-est-pogibshie-i-ranenye-smi-10709210.html Посилання скопійоване

Правоохоронці встановлюють усі обставини події / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Головне:

На Житомирщині чоловік підірвав вибуховий пристрій

ЗМІ повідомляють про жертв та поранених внаслідок інциденту

Правоохоронці працюють над встановленням обставин події

24 жовтня у місті Овруч, що у Житомирській області, чоловік у поїзді нібито підірвав гранату. Про це Суспільному повідомила пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька.

За її словами, усі служби вже перебувають на місці інциденту. Також старша інспекторка з комунікації Коростенського районного управління поліції Іванна Божко повідомила виданню, що детальна інформація буде згодом.

відео дня

Деталі інциденту в Овручі

Станом на 13:39 Держприкордонслужба повідомила, що до інциденту на Житомирщині причетний харків’янин, який підірвав прикордонницю та цивільних людей.

"Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення", - йдеться у повідомленні.

Підрив чоловік здійснив під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції "Овруч". Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги.

"Попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії", - додали у відомстві.

У поліції розповіли про підривника та жертв

У Нацполіції підтвердили, що підірвав вибуховий пристрій житель Харкова. Йому було 23 роки. Також смертельні поранення отримали ще троє жінок віком 29, 58 та 82 років. Усі вони - жительки Коростенщини.

Крім того, станом на 13:00 відомо про 12 поранених. Всі вони знаходяться в медичному закладі та отримують необхідну допомогу.

Події у Житомирській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що влітку на одному з виробничих складів біля Житомира прогримів вибух, внаслідок чого було пошкоджено житлові приватні будинки. Навколо було багато скла, диму, пошкоджено лінії електропередач.

Згодом повідомлялося, що під час ліквідації наслідків вибухів, що сталися в середу в селі Березина Житомирської області, зі зруйнованого будинку було врятовано дитину.

Пізніше з'ясувалося, що вибухи поблизу Житомира стали наслідком незаконного виготовлення вибухових речовин. П’ятьом чоловікам оголосили підозри у скоєнні кількох злочинів, вчинених за попередньою змовою.

Більше новин:

Про джерело: Державна прикордонна служба України Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред