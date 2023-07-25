Кабмін поміняв механізм надання субсидій: що тепер буде інакше

Кабмін удосконалив порядок, за яким вже не потрібно збирати численні довідки для отримання житлової субсидії.

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За словами прем'єра Шмигаля, чиновники вдосконалюють механізм швидкого надання житлових субсидій / колаж Главред, фото УНІАН

Кабінет Міністрів затвердив рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.

За словами прем'єра, чиновники вдосконалюють механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку українців ще більш адресною і доступною.

Минулого місяця, каже Шмигаль, уряд встановив порядок, за яким вже не потрібно збирати численні документи-довідки, а достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії.

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Подавати спрощену заявку можна через "Дію", сайт або мобільний додаток Пенсійного фонду, в якій потрібно вказати членів сім'ї, адресу проживання та рахунок у банку, куди будуть нараховуватися виплати.

Потім, кажуть чиновники, потрібно визначити зручний для себе канал для комунікації і підписати заяву або за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або підпису (якщо заява паперова).

Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації будуть самостійно здійснювати збір і обробку відомостей, які необхідні для призначення виплати.

До того влада України задекларувала плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

Крім того, чиновники розповідали, що українці можуть платити за світло вдвічі менше. Громадяни України можуть в два рази скоротити суми в платіжках за електроенергію - для цього необхідно встановити двозонний лічильник.

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