Кабмін поміняв механізм надання субсидій: що тепер буде інакше

Кабінет Міністрів затвердив рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду.
За словами прем'єра, чиновники вдосконалюють механізм швидкого надання житлових субсидій і робить соціальну підтримку українців ще більш адресною і доступною.
Минулого місяця, каже Шмигаль, уряд встановив порядок, за яким вже не потрібно збирати численні документи-довідки, а достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії.
Подавати спрощену заявку можна через "Дію", сайт або мобільний додаток Пенсійного фонду, в якій потрібно вказати членів сім'ї, адресу проживання та рахунок у банку, куди будуть нараховуватися виплати.
Потім, кажуть чиновники, потрібно визначити зручний для себе канал для комунікації і підписати заяву або за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або підпису (якщо заява паперова).
Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації будуть самостійно здійснювати збір і обробку відомостей, які необхідні для призначення виплати.
До того влада України задекларувала плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)
"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.
Крім того, чиновники розповідали, що українці можуть платити за світло вдвічі менше. Громадяни України можуть в два рази скоротити суми в платіжках за електроенергію - для цього необхідно встановити двозонний лічильник.
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