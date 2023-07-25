'Вагнер' у Білорусі: Арестович розкрив найгірші сценарії розвитку подій

Арестович вважає загрозу з боку "вагнерівців" у Білорусі ІПСО, але допускає різні варіанти.

https://glavred.net/politics/vagner-v-belarusi-arestovich-raskryl-hudshie-scenarii-razvitiya-sobytiy-10488304.html Посилання скопійоване

Кремль підвищує ставки у відносинах із Заходом / колаж Главред: фото: сайт Кремля, скріншот: Youtube

Росія продовжує інформаційну ескалацію "вкидами" про загрози для Польщі від "вагнерівців" у Білорусі, але військовий експерт Олексій Арестович допускає низку провокацій з боку країни-агресорки - аж до вторгнення в Латвію. Хоча останній варіант позбавлений, на думку Арестовича, раціональних доводів.

В ефірі Марка Фейгіна Арестович зазначив, що ПВК "Вагнер" з'явився в Білорусі невипадково.

"Кремль ескалює ситуацію, піднімає ставки методом створення кількох загроз і кількох переговорних майданчиків. Це вихід з ("зернової" - ред.) угоди і удар по зерновій інфраструктурі України (загроза голоду для країн Близького Сходу, деяких країн Африки.. І моральна відповідальність Заходу), - зазначив він.

Друга загроза, яку намагається створити Росія, укладається у дуже чіткий ланцюжок нагнітання інформаційної ескалації, пояснив Арестович.

"Від поставок ядерної зброї і до перекидання "Вагнера", цими застереженнями Путіна про те, що "західні землі подаровані Росією". А тепер Лукашенко проситься сходити на Жешув. З цього випливає, що ні на який Жешув вони йти не збираються, а збираються в інше місце. Хоча не виключено, що будуть показувати і там, і там", - висловився Арестович.

Крайніми сценаріями Арестович вважає ініційований Кремлем наплив біженців і "похід на Латвію".

"Раціональних доводів мало... Але попри дуже малу ймовірність вторгнення, я б готувався по-повному. Там можуть бути провокації іншого штибу - наприклад, стрілянина через кордон, мінування, провокація біженцями. Ну те, що вони створюють загрозу свідомо... А потім навчання "Захід-2023", - перерахував експерт.

ПВК "Вагнер" у Білорусі та нові погрози Путіна - головне

У середині липня українські прикордонники почали фіксувати прибуття до Білорусі найманців ПВК "Вагнер", "покараних" після невдалого збройного заколоту Пригожина.

Офіційно Мінськ стверджував, що головорізи будуть "обмінюватися досвідом" з білоруськими військовими. Проте Україна готується до різного розвитку подій - аж до спроби "Вагнера" піти на Київ.

На цьому тлі білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся днями з російським "колегою" Володимиром Путіним. Під час бесіди кремлівський глава видав абсурдну заяву, що Польща і Литва хочуть окупувати захід України. Істерію тоді підтримав і Лукашенко, весь час йому піддакуючи.

Вас можуть зацікавити новини: