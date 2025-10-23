Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

Укренерго застосовуватиме обмеження електроенергії і для побутових споживачів, і для промисловості.

Графіки відключень на 24 жовтня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Головне:

Графіки погодинних відключень 24 жовтня діятимуть з 07:00 до 23:00

Українцям вимикатимуть світло в обсягах від 1,5 до 2,5 черг

Причина - наслідки масованих ракетно-дронових атак РФ

У п'ятницю, 24 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуть обмеження електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж усього дня. Про це повідомило Укренерго.

"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - пояснили у компанії.

За даними Укренерго, для населення передбачені погодинні відключення обсягом від 1,5 до 2,5 черг, залежно від регіону. Графіки діятимуть з 07:00 до 23:00.

Для промисловості застосовуватимуться обмеження потужності у той же проміжок часу - з 07:00 до 23:00.

"Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали в Укренерго.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Що буде зі світлом взимку - думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в інтерв'ю Главреду заявив, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю для України, особливо якщо зима буде холодною. За його словами, у пікові періоди навантаження українці можуть залишатися без світла до 20 годин на добу.

"Як це було минулого року: дехто тоді сміявся й казав: "Які мінус 20 годин без світла - це все фантазії". Але це не фантазії. Просто зима торік була теплою - ще раз підкреслю. А якщо зима буде звичайною, то ці "мінус 20 годин" можуть стати абсолютною реальністю", - вважає експерт.

Корольчук наголошує, що такі тривалі відключення не стануть щоденними, але у найскладніші періоди холодів енергосистема може не витримати навантаження або втратити баланс через масовані атаки Росії по об’єктах енергетики. У такому разі тривалість відключень суттєво зростатиме. Експерт припускає, що з 90 зимових днів кілька тижнів можуть пройти в умовах критичних обмежень електропостачання.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні через нову масовану атаку РФ на енергетичну інфраструктуру 23 жовтня у багатьох областях запровадили відключення електроенергії. Як повідомили в "Укренерго", з 07:00 до 23:00 одночасно можуть знеструмлювати до трьох черг споживачів.

Також глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія планує атакувати енергосистему України цієї зими, щоб залишити країну без світла та тепла. Він зазначив, що в США розуміють наміри РФ і готові допомогти Україні пройти опалювальний сезон.

Як повідомляв Главред, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв попередив, що Київ може залишатися без світла по кілька днів, як це вже траплялося минулої зими. Повний блекаут у столиці малоймовірний, однак локальні тривалі відключення цілком можливі.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

