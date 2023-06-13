Бунт на Донбасі: зеки-окупанти розстріляли контрактників РФ і захопили зброю

В одному з окупованих районів Донецької області група мобілізованих окупантів влаштувала бунт, розстрілявши своїх товаришів по службі.
На Лиманському напрямку дезертирували завербовані на війну російські в'язні. Про це йдеться в повідомленні Центру національного опору з посиланням на партизанський рух Атеш.
При цьому підкреслюється, що бунтівники розстріляли трьох контрактників окупаційної армії РФ.
Водночас дезертири захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з числа військовослужбовців контрактної служби ЗС РФ під час втечі.
"На даний момент окупанти ведуть пошук своїх "бунтівників", — додають в ЦНС.
Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що у Росії посилюється конфлікт між міноборони і ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.
Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.
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