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Бунт на Донбасі: зеки-окупанти розстріляли контрактників РФ і захопили зброю

Олексій Тесля
13 червня 2023, 09:33 оновлено 13 червня, 09:41
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Дезертири захопили вантажівку зі зброєю і вбили трьох інструкторів з числа військовослужбовців контрактної служби ЗС РФ.
Мобілізація в РФ, російські військові
Мобілізовані зеки розстріляли контрактників РФ / Telegram, Радіо Свобода

В одному з окупованих районів Донецької області група мобілізованих окупантів влаштувала бунт, розстрілявши своїх товаришів по службі.

На Лиманському напрямку дезертирували завербовані на війну російські в'язні. Про це йдеться в повідомленні Центру національного опору з посиланням на партизанський рух Атеш.

При цьому підкреслюється, що бунтівники розстріляли трьох контрактників окупаційної армії РФ.

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Водночас дезертири захопили вантажівку зі зброєю та вбили трьох інструкторів з числа військовослужбовців контрактної служби ЗС РФ під час втечі.

"На даний момент окупанти ведуть пошук своїх "бунтівників", — додають в ЦНС.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що у Росії посилюється конфлікт між міноборони і ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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бунты війна на Донбасі війна Росії та України
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