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Скільки триватиме війна в Україні: військовий експерт назвав цілі Кремля

1 квітня 2022, 18:01

За словами експерта, Росія при вдалому збігу обставин може взяти під свій контроль весь південний схід.

війська Росії
Війська Росії / Reuters

Азербайджанський військовий експерт, офіцер з 30-річним досвідом служби і участю в реальних військових конфліктах Агіль Рустамзаде розповів в інтерв'ю Главреду мету війни Росії в Україні.

За його слова, Кремлю потрібні східні області України.

"Росія позначила свої цілі - це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - говорить експерт.

При цьому він зазначає, що "Росія при вдалому збігу обставин може взяти під свій контроль весь південний схід".

"Харків і Маріуполь з перспективою виходу на Дніпровський рубіж. Але РФ в досягненні її цілей буде утримувати українська армія, тому як її цілі і завдання закінчуються біля західного кордону України і РФ буде йти до тих пір, поки її не зупинять. Тобто поки вони будуть мати можливість наступати", - говорить він.

Експерт зазначив, скільки ще може тривати війна в Україні.

Все буде визначати хід бойових дій. Якщо вони отримають відчутну атаку, то війна буде зменшуватися. Україні потрібно збільшити міць ударів в 2,3,5 разів - якщо цього не зробити, наприклад, за два тижні, то російські війська можуть активно воювати ще, як мінімум, місяць", - говорить він.

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ЗСУ взяли під контроль Житомирську трасу 31 березня. Хоч і окупанти, які готові були атакувати Київ відступили, влаштували там справжні звірства.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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