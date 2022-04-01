У Маріуполі окупанти по-звірячому вбили маму і братика трагічно загиблої 11-річної гімнастки

Маріуполь / Reuters

В Маріуполі окупанти знищують людей і всю інфраструктуру. Нещодавно від обстрілів загинула 11-річна дівчинка, гімнастка Катерина Дяченко.

Як повідомив колишній уповноважений з прав дітей Микола Кулеба, всього через тиждень окупанти обстріляли лікарню, в якій лежали мама спортсменки з молодшим братом, таким чином знищивши всю сім'ю маленької спортсменки.

Микола пояснив, що спочатку окупанти вбили 11-річну Катю і її батька у них вдома. А потім - її молодшого братика і маму, коли вони перебували в лікарні.

"Кілька днів тому я розповідав, що ворожий снаряд потрапив в будинок 11-річної української гімнастки Каті Дяченко в Маріуполі. Дівчинка і її тато, які знаходилися в будинку, загинули", - написав Кулеба.

На превеликий жаль, стало відомо про те, що лікарню, де перебувала мама дівчинки разом з молодшим братом, обстріляли військові Путіна.

"Ціла сім'я загинула від рук нелюдів у російській військовій формі, і найстрашніше, що лічильник дитячих смертей в Україні продовжує свій відлік", - резюмував колишній уповноважений з прав дітей.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну Офіс уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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