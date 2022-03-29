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РФ накопичує техніку біля кордонів України: у Курській області її більше, ніж було 24 лютого – експерт

29 березня 2022, 07:07

Росія визнала проблеми з авіацією і брак літаків, сказав Михайло Макарук.

війська Росії біля кордонів України
Окупанти накопичують стару техніку біля кордонів України, її боєготовність під питанням - експерт / Reuters

Росія, як і раніше, проводить роботу над перегрупуванням своїх військ і накопичує військову техніку, яка вже застаріла. У Курській області, що межує з Україною, техніки вже більше, ніж було на момент військового вторгнення. Однак складно сказати, наскільки вона готова до застосування у ході бойових дій. Росіяни вже визнали проблеми з авіацією і брак літаків, а перегрупування зазвичай вказує на серйозні складнощі з військами. Про це заявив представник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук.

У ефірі 24 каналу він розповів про те, що російська армія продовжує перегрупування. На складах у Курській області зафіксовано величезну кількість військової техніки. Однак вона застаріла.

"Про її стан і боєздатність важко сказати. Але кількість техніки величезна - більша, ніж була станом на 24 лютого", - сказав Макарук.

Крім того, експерт додав, що Москва вже визнала брак льотного складу і дефіцит літаків.

Також Михайло Макарук нагадав, що ухвалення ворогом рішення щодо відведення своїх військ на перегрупування вказує на проблеми. Зазвичай до таких кроків вдаються у тому випадку, якщо було втрачено близько 70% складу, техніки або ж дивізії.

Нагадаємо, раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що Росія готується до другого етапу наступу на Україну. Окупанти можуть піти в атаку на Київському, Харківському напрямках і на Донбасі.

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