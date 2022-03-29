"Неякісні війська": експерт пояснив, скільки ще додаткових сил може "нашкрябати" Путін

Експерт пояснив, скільки ще додаткових сил може "нашкрябати" Путін/ Reuters

Путінські війська ще мають призовні ресурси, проте якість цих додаткових сил, які може зібрати Росія, залишає бажати кращого.

Особовий склад підкріплення російської армії забезпечуватимуть не новою зброєю, а знятою з тривалого зберігання. Про це розповів воєнний експерт Миколай Сунгуровський в ефірі телеканалу "Україна 24".

У військ ворога може бути порушена логістика, також виникатимуть суттєві проблеми з ліками для окупантів і з паливно-мастильними матеріалами.

Також експерт прокоментував можливість участі у війні проти України білоруських військових. За словами Сунгуровського, Кремль може "нашкрябати" в Білорусі не більше, ніж п'ять батальйонних груп. Проте якість таких груп як воєнних буде дуже низькою, і білоруські солдати матимуть дуже низький моральний дух.

При цьому в таких батальйонних групах будуть навіть не білоруські військові, а найманці, каже воєнний експерт. І те, що солдат білоруської армії пустять в Україну, ще під великим питанням. За словами експерта, цього боїться сам Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що більшість членів російської владної верхівки уже пошкодували про розв’язану проти України війну і хотіли б відмотати ці події назад. Вони хотіли б покинути територію РФ, але не можуть цього зробити через "примусовий патріотизм".

Нагадаємо, у британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з декількох позицій. Проте загроза Києву ще зберігається.

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