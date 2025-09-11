'Серйозний тест для Заходу': експерт пояснив мету атаки дронів РФ на Польщу

Росія може експлуатувати прецедент статті 5 НАТО, стверджуючи, що вона "працює лише для США".

https://glavred.net/world/sereznyy-test-dlya-zapada-ekspert-obyasnil-cel-ataki-dronov-rf-na-polshu-10697105.html Посилання скопійоване

Росія перевіряє Захід, вважає Олексій Мельник / Колаж: Главред, фото: Defence24.pl, УНІАН, pixabay.com

Головні тези:

Атака дронів на Польщу - це багаторівнева провокація

Одна з цілей РФ - посіяти розкол усередині польської влади

Кремль хоче підірвати довіру до колективної безпеки та Вашингтонського договору

Російські дрони атакували Польщу, і тепер Москва уважно стежитиме за реакцією Заходу. Яку мету переслідує країна-агресор РФ, розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, не можна виключати, що інцидент із російськими дронами спровокує розкол усередині польської влади, адже там доволі напружені стосунки між президентом, його політичними силами та прем'єр-міністром.

відео дня

"Якщо замість того, щоб об'єднатися і відкласти політичні суперечки, вони почнуть звинувачувати один одного, то російські стратеги можуть поставити собі "плюсик" за досягнення ще однієї мети - внутрішнього ослаблення Польщі", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.

Друга площина - рівень НАТО, на якому теж очікуються дискусії. Зокрема, Росія уважно стежитиме, якою буде реакція Білого дому.

"Адже попри те, що всі члени Альянсу формально "рівні за столом", на політичному рівні саме США залишаються головним гарантом", - пояснив експерт.

Мельник нагадав, що за всю історію існування Північно-Атлантичного альянсу стаття 5 була активована лише один раз - після терактів 11 вересня 2001 року.

"І навіть тоді це була нетипова ситуація, адже агресія виходила не від держави, а від терористичної організації. Зараз Росія намагатиметься використати цей прецедент у своїй пропаганді, мовляв, стаття 5 працює тільки тоді, коли атакують США, а всі інші союзники нібито "забуті". Тобто йдеться про підрив довіри до колективної системи безпеки і до самого Вашингтонського договору. Росія спостерігатиме за дискусіями і скрізь, де можливо, підживлюватиме інформаційне тло - зокрема через свою явну і приховану "п'яту колону" всередині НАТО", - сказав Мельник.

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова додав, що зараз головне питання - "чи вистачить політичної волі Заходу, якої завжди бракує, тому що саме зараз для союзників настав серйозний тест".

Що таке 5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Росія атакувала Польщу - останні новини

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Протиповітряна оборона НАТО спрацювала, але не так ефективно, як повинна була б.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав інцидент "абсолютно безрозсудним" і зазначив, що оцінка атаки триває.

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Політики обговорили атаку російських безпілотників на Польщу, яка сталася в ніч на 10 вересня.

Конгрес США готовий у разі потреби ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі. Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Що відомо про наслідки атаки дронів РФ

Унаслідок атаки російських дронів на Польщу пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві. Постраждалих немає. Інцидент стався в самому центрі Виріки, між будівлею початкової школи та мерією. Ще один безпілотник, можливо, був збитий або розбився в районі Кшивовежба, приблизно за 15 км на південний схід від Вирики.

За даними RMF24, на території Польщі виявили уламки 16 російських безпілотників. Один із дронів упав на територію військової бази, але не завдав шкоди. Зокрема, дрон упав на підрозділ Сил територіальної оборони Збройних сил Польщі в населеному пункті Нове Місто-над-Піліцею (Груецький повіт, біля Варшави).

Знайдені дрони й уламки розташовані в таких регіонах:

Люблінське воєводство (9 дронів): Чоснувка, Чешники, Виріки, Кшивовежба-Колонія, Вогинь, Вєлкі Лань, Заблоце-Колонія, Вигальов, Бихавка Тшеча.

Лодзьке воєводство (1 дрон): Мнишкув.

Вармінсько-Мазурське воєводство (1 дрон): Олесно.

Мазовецьке воєводство (2 дрони): між Раб'янами та Северинувом, Нове Місто-над-Пилицею.

Свентокшиське воєводство (3 дрони): Чижів (Буський повіт), Соботка (Опатівський повіт), Смиків (Келецький повіт).

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Навіщо РФ атакувала Польщу дронами: думка експерта

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач вважає, що атака дронів на Польщу в ніч на 10 вересня була провокацією РФ "з метою залякати поляків і європейців загалом".

"Реакція на провокацію вперше була правильною на військово-політичному рівні - збивати. Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, в ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде, швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна, скільки б йому не заплатили союзники", - вважає Горбач.

За словами експерта, стратегічна мета російської операції цієї осені полягає в тому, щоб показати відсутність єдності в НАТО.

"Буде продовження в інших країнах, Балтії, Фінляндії", - сказав Горбач у коментарі Главреду.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред