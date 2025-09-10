'Знайте, ми готові': генсек НАТО звернувся до Путіна з чітким посланням

Головне:
- Генсек НАТО зробив першу заяву після атаки російських дронів на Польщу
- Рютте передав Путіну чітке послання
Порушення повітряного простору Польщі російськими дронами було "абсолютно безрозсудним". Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, якого цитує The Guardian.
За його словами, оцінка атаки БпЛА на Польщу триває.
"Моє послання Путіну чітке: припиніть війну в Україні, припиніть ескалацію війни, яку ви зараз фактично ведете проти невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури, і припиніть порушувати повітряний простір союзників. Знайте, що ми готові, що ми пильні й що ми будемо захищати кожен сантиметр території НАТО", — сказав Рютте.
Генсек НАТО вважає, що Альянс продемонстрував здатність захистити свою територію. Крім того, за його словами, реакція союзників на атаку дронів була "дуже успішною".
"Те, що ми бачили минулої ночі, було дуже успішною реакцією НАТО та союзників, і це справді вразило. Минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи повітряний простір", - додав Рютте.
Наліт дронів РФ на Польщу - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Кілька БПЛА залетіли на територію країни. Польська авіація була піднята на перехоплення.
Пізніше Міністерство внутрішніх справ Польщі повідомило, що в Польщі, окрім дронів, знайшли уламки ракети. Як зазначає видання Sky News, це перший випадок, коли ракета влетіла у повітряний простір Польщі.
Згодом тимчасовий повірений у справах Росії в Польщі Андрій Ордаш прокоментував порушення повітряного простору Польщі російськими дронами в ніч на 10 вересня. Він сказав, що у польської сторони немає фактів для звинувачення РФ.
Про персону: Марк Рютте
Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.
