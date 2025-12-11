Путін похвалився захопленням великого міста на сході: у ЗСУ відповіли на фейк

Головне:
- Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони
- Протидиверсійні заходи ЗСУ тривають
Місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України, незважаючи на заяви країни-окупанта РФ.
"На Слов'янському напрямку місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні ОК "Схід".
Повідомляється, що противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах.
Водночас протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають.
Також повідомляється, що "Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідують противника на підступах до міста".
Зазначається, що логістика залишається ускладненою. "Для посилення наших можливостей постачання вживаються заходи щодо розширення логістичних коридорів у Мирноград", - ідеться в повідомленні.
Війна на Донбасі: РФ видає нові фейки
Раніше глава генштабу армії РФ Герасимов доповів диктатору Володимиру Путіну про захоплення населених пунктів Кучерівка і Курилівка. Він також заявив, що російські війська нібито взяли під контроль місто Сіверськ і південну частину Мирнограда.
Що відбувається на фронті: дані військових
Російські війська на Донеччині нарощують тиск у районі Лиману і прагнуть прорватися до стратегічно важливих позицій лінії оборони. Українські бійці утримують рубежі та докладають максимум зусиль, щоб зупинити наступ противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.
Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.
Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.
Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.
Що таке Сили оборони та безпеки України?
С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.
