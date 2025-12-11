Путін похвалився захопленням великого міста на сході: у ЗСУ відповіли на фейк

Ворог намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови.

ЗСУ відбивають російські атаки / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр, Сухопутні війська ЗСУ

Головне:

Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони

Протидиверсійні заходи ЗСУ тривають

Місто Сіверськ Донецької області залишається під контролем Сил оборони України, незважаючи на заяви країни-окупанта РФ.

"На Слов'янському напрямку місто Сіверськ залишається під контролем Сил оборони України", - йдеться в повідомленні ОК "Схід".

Повідомляється, що противник намагається інфільтруватися в Сіверськ малими групами, використовуючи несприятливі погодні умови, однак більшість цих підрозділів знищується ще на підходах.

Водночас протидиверсійні заходи Сил оборони України тривають.

Бої за Покровськ: у ЗСУ розкрили подробиці

Також повідомляється, що "Сили оборони України продовжують контролювати північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідують противника на підступах до міста".

Зазначається, що логістика залишається ускладненою. "Для посилення наших можливостей постачання вживаються заходи щодо розширення логістичних коридорів у Мирноград", - ідеться в повідомленні.

Війна на Донбасі: РФ видає нові фейки

Раніше глава генштабу армії РФ Герасимов доповів диктатору Володимиру Путіну про захоплення населених пунктів Кучерівка і Курилівка. Він також заявив, що російські війська нібито взяли під контроль місто Сіверськ і південну частину Мирнограда.

Що відбувається на фронті: дані військових

Російські війська на Донеччині нарощують тиск у районі Лиману і прагнуть прорватися до стратегічно важливих позицій лінії оборони. Українські бійці утримують рубежі та докладають максимум зусиль, щоб зупинити наступ противника. Про це розповів молодший сержант 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Раніше в ДШВ розкрили деталі відходу ЗСУ з позицій біля Покровська. Росіяни намагаються проникнути і закріпитися на південно-східних околицях міста Мирноград.

Нагадаємо, раніше в DeepState розповіли, що відбувається в Сіверську. Російські сили намагаються закріпитися в місті, встановлюючи прапори для пропаганди.

Як писав Главред, російські окупаційні війська знову використовують тимчасово захоплений Маріуполь для перекидання підрозділів морської піхоти в напрямку Гуляйполя. Це дозволить окупантам швидше реагувати на ситуацію на фронті.

Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

