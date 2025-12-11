Рус
Трамп зажадав від лідерів Європи змусити Зеленського прийняти мирний план США - WSJ

Віталій Кірсанов
11 грудня 2025, 20:53
116
Згідно з планом, Україна має погодитися на значні територіальні втрати та обмежити розмір своєї армії.
Трамп телефоном обговорив "мирний план" із лідерами Європи
Трамп телефоном обговорив "мирний план" із лідерами Європи / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Трамп телефоном обговорив "мирний план" із лідерами Європи
  • За даними WSJ, телефонна розмова була напруженою

Президент США Дональд Трамп під час розмови з лідерами Франції, ФРН і Великої Британії 10 грудня зажадав, щоб вони натиснули на президента України Володимира Зеленського щодо умов "мирного плану" врегулювання російсько-української війни. Про це написала The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Трамп під час телефонної розмови обговорив "мирний план" щодо України з британським прем'єром Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем. Вони погодилися, що це "вирішальний момент для України і загальної безпеки в євроатлантичному просторі", зазначили в німецькому уряді.

відео дня

Пізніше Трамп повідомив, що "досить жорстко" обговорював питання України з Мерцем, Макроном і Стармером.

"Думаю, у нас були невеликі розбіжності щодо деяких людей", - говорив глава Білого дому.

Водночас він зазначав, що США ухвалять рішення про проведення зустрічі з європейцями залежно від того, що ті дадуть відповідь Вашингтону з приводу "деяких речей".

"Ми не хочемо витрачати час даремно", - заявив американський президент.

За даними співрозмовників WSJ, у телефонній розмові, яку обидві сторони охарактеризували як напружену, Трамп сказав лідерам Німеччини, Франції та Великої Британії, що вони мають натиснути на Зеленського, щоб той прийняв умови "мирного плану" США. Згідно з цим планом, Україна повинна погодитися на значні територіальні втрати і обмежити розмір своєї армії, підкреслили джерела ЗМІ.

За їхніми словами, Трамп також повторив свою публічну критику в тому, що Зеленський не вивчив попередній американський "мирний план" і нібито дав мало ознак готовності переглянути запропоновані Вашингтоном умови.

Наступного дня, 11 грудня, Axios анонсував зустріч представників США, України, Франції, ФРН і Великої Британії щодо "мирного плану". Європейську сторону на переговорах у Парижі 13 грудня представлятимуть радники з питань нацбезпеки.

Водночас поки незрозуміло, чи приєднається до зустрічі держсекретар США Марко Рубіо, який є радником Трампа з нацбезпеки, підкреслило ЗМІ.

За яких умов закінчиться війна в Україні: думка експерта

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що війна Росії проти України триватиме незалежно від персональних змін у владі Кремля.

За його словами, навіть фізична смерть президента РФ Володимира Путіна не стане гарантією припинення агресії.

Тука допускає, що зміна режиму могла б дати шанс на мир, однак вважає малоймовірним, що відхід Путіна автоматично призведе до трансформації політичної системи Росії.

"Війна в Україні триватиме. І навіть фізична смерть Путіна не гарантує того, що Росія зупинить війну. Якщо його смерть призведе до зміни режиму, то буде шанс на встановлення миру. Але я не думаю, що смерть Путіна обов'язково спричинить за собою зміну політичного устрою РФ", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та її європейські союзники опрацьовують "рамковий документ, гарантії безпеки і план відновлення".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мир для України зараз ближче, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

  • вимогу Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);
  • прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

При цьому президент Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками.

10 грудня стало відомо, що адміністрація Трампа отримала покрокову відповідь від України щодо останнього проєкту американського мирного плану. Глава української делегації для переговорів щодо миру Рустем Умеров надіслав оновлений варіант договору спеціальному посланнику президента США Джареду Кушнеру.

Інші новини:

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання Еммануель Макрон новини України новини України та світу мирні переговори Кір Стармер Фрідріх Мерц Мирний план Трампа
