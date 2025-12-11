Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

Наталя Могилевська захопила шанувальників свіжим знімком, де позує зі своєю донькою.

Наталя Могилевська показала довгоочікуване фото / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Могилевська

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками найдорожчим.

Співачка вперше за довгий час наважилася повністю показати те, який вигляд має її молодша донька. На своїй сторінці в Instagram, Могилевська опублікувала знімок, де міцно тримає маленьку дівчинку, яка довірливо притискається до своєї мами.

Свій пост Могилевська ніяк не підписала, але й так видно, що цей знімок про любов.

Наталя Могилевська показала доньку / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Чи варто говорити, що шанувальники буквально розсипалися в компліментах і теплих побажаннях співачці та дівчинці.

"Мамина доця", "Такі гарні", "Щастя яке, мамине сонечко, доця", "Ви подарували їй нове життя, а вона подарувала вам те щастя, якого вам так не вистачало", - пишуть шанувальники.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Наталія Могилевська - діти

Наталія Могилевська зважилася розповісти особисту історію материнства лише через деякий час: співачка разом зі своїм коханим Валентином удочерила двох рідних сестер, Мішель і Софію, у перші місяці повномасштабного вторгнення. Артистка свідомо зберігала це в таємниці, щоб дати дівчаткам змогу спокійно пережити період адаптації та відчути себе в безпеці після важкого минулого.

Про персону: Наталя Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

