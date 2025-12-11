Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

Коротко:
- Який вигляд має донька Могилевської
- Що пишуть шанувальники співачки
Українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками найдорожчим.
Співачка вперше за довгий час наважилася повністю показати те, який вигляд має її молодша донька. На своїй сторінці в Instagram, Могилевська опублікувала знімок, де міцно тримає маленьку дівчинку, яка довірливо притискається до своєї мами.
Свій пост Могилевська ніяк не підписала, але й так видно, що цей знімок про любов.
Чи варто говорити, що шанувальники буквально розсипалися в компліментах і теплих побажаннях співачці та дівчинці.
"Мамина доця", "Такі гарні", "Щастя яке, мамине сонечко, доця", "Ви подарували їй нове життя, а вона подарувала вам те щастя, якого вам так не вистачало", - пишуть шанувальники.
Наталія Могилевська - діти
Наталія Могилевська зважилася розповісти особисту історію материнства лише через деякий час: співачка разом зі своїм коханим Валентином удочерила двох рідних сестер, Мішель і Софію, у перші місяці повномасштабного вторгнення. Артистка свідомо зберігала це в таємниці, щоб дати дівчаткам змогу спокійно пережити період адаптації та відчути себе в безпеці після важкого минулого.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Раніше Главред повідомляв, що українську відому співачку Аліну Гросу "засікли" в супермаркеті з помітно кругленьким животом.
Напередодні стало відомо про те, що дочка скандальної російської балерини Анастасії Волочкової, розходиться зі своїм новоспеченим чоловіком і винна в цьому сама Волочкова.
Вас також може зацікавити:
- Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді
- "Я залишилася одна": Наталя Могилевська здивувала публічною заявою
- "Спасибі тобі": Наталя Могилевська показала чоловіка і романтику з ним
Про персону: Наталя Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред