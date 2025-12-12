В Одесі та області - 'прильоти' по об'єктах енергетики: люди залишилися без світла

Комунальні служби усувають наслідки атаки. Дитячі садки та школи продовжать роботу завдяки генераторам.

Атака дронів на Одесу призвела до руйнувань і пожеж / Колаж: Главред, фото: ДCНС, t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Коротко:

В Одеській області під удар дронів потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури

Кілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла

Про постраждалих не повідомляють

У ніч на 12 грудня російська окупаційна армія атакувала Одесу та область ударними безпілотниками.

Як повідомили в Одеській ОДА, попри активну роботу сил ППО, пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На місці спалахнули пожежі, їх оперативно ліквідували рятувальники. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

"Через атаку низка населених пунктів тимчасово без світла. Відновлювальні роботи вже тривають. Критична інфраструктура працює від генераторів", - уточнив голова ОДА Олег Кіпер.

За його словами, правоохоронці документують черговий злочин росіян проти мирного населення Одеської області.

В Одеській міській військовій адміністрації уточнили, що внаслідок нічної ворожої атаки в Одесі пошкоджено житловий будинок та об'єкти цивільної інфраструктури.

На місці працює оперативний штаб - там жителі можуть отримати інформацію про компенсації з міського бюджету та за державною програмою "Відновлення".

Комунальні служби прибирають уламки, допомагають закривати вибиті вікна, фіксують потреби людей. Благодійні організації забезпечують гарячі напої та необхідний мінімум.

"У частині міста залишається відсутнім електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням. Попри складні умови, садочки та школи працюватимуть - вони забезпечені генераторами", - ідеться в повідомленні.

За даними ДСНС, нічна атака дронами по Одесі спровокувала пожежі на енергетичних об'єктах.

Психологи надали допомогу 14 жителям прилеглих будинків, серед них троє дітей. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Україну ударними дронами і ракетами "Кинджал", які були випущені з бортів МіГ-31К. На Київську область налетіли ворожі дрони типу "Шахед". Під атакою опинився Фастів. У Кременчуці Полтавської області також пролунали потужні вибухи.

У ніч на 4 грудня російська окупаційна армія атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та висотки. Є постраждалі.

У ніч на 2 грудня російські окупанти завдали масованого удару по південних районах Одеської області, використовуючи безпілотники типу "Шахед". Основними цілями ворога стали об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

У Дніпрі 1 грудня прогриміли вибухи. Російські війська вдарили по місту балістикою. Унаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинули 4 людини, 40 постраждали, з них 11 у важкому стані. Поранення дістали 27 осіб.

Коли буде новий масований обстріл: прогноз моніторів

10 грудня моніторингові канали повідомили, що російські окупанти можуть атакувати Київ і область у межах найближчих трьох діб.

Було зафіксовано підозрілий активний рух навколо столиці. Наразі невідомо, коли саме буде атака.

Є кілька районів у столиці, які можуть бути під ударом під час найближчого обстрілу:

Оболонь;

Лук'янівка;

Нивки;

Святошин.

Городянам радять бути обережними. Особливо це стосується жителів Лук'янівського району та Нивок.

