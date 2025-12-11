Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

Бронековдра є новим засобом індивідуального та колективного захисту від уламків снарядів, мін або ручних гранат.

Коротко:

Міноборони має закупити 5,3 тис. бронековдр на суму понад 132 млн грн

Постачання очікують до кінця лютого 2026 року

Міністерство оборони України вперше оголосило про закупівлю бронековдр - універсальних польових тентів, що забезпечують додатковий балістичний захист від уламків. Про це 11 грудня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Бронековдра є новим засобом індивідуального та колективного захисту від уламків снарядів, мін або ручних гранат. Бронековдра складається з елементів, здатних затримати засіб ураження і розсіяти його енергію. Її розробили спільно з командуванням Сил логістики ЗСУ. У Міноборони пояснили, що виріб створено на основі м'якого багатошарового балістичного пакету у водотривкому чохлі і відповідає класу осколкової стійкості F5.

За даними відомства, тент можна застосовувати як під час переміщення відкритою місцевістю, так і для укриття бліндажів і позицій, за відсутності броні в транспорті або під час евакуації поранених. Завдяки можливості складатися в три-чотири шари і використанню плечових лямок його можна швидко переносити і розгортати.

Характеристики бронековдри:

довжина - 1600-1750 мм;

ширина - 700-800 мм;

площа балістичного пакета - від 126,5 дм²;

вага - до 11 кг;

робоча температура - від -40 °С до +70 °С.

Кожна бронековдра надходитиме в комплекті з водотривким захисним чохлом, балістичним пакетом, сумкою для перенесення, паспортом і набором для дрібного ремонту.

Державний оператор тилу МО має закупити 5,3 тис. бронековдр на суму понад 132 млн грн. Постачання очікують до кінця лютого 2026 року. Наступні придбання планують здійснювати наступного року відповідно до потреб ЗСУ.

Підтримка України західними партнерами - оцінка експерта

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка з боку західних партнерів залишається для України стабільною, системною і безпрецедентно масштабною. За його словами, ключову роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, який забезпечує не лише фінансову допомогу, а й суттєві військові ресурси.

Фесенко зазначає, що Україна продовжує закуповувати американське озброєння за рахунок європейського фінансування. Під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні 18 серпня, за його словами, обговорювалися оборонні контракти на суму 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про озброєння стримування, яке має стати частиною довгострокової системи безпеки України.

Експерт підкреслює, що настільки потужна і послідовна підтримка партнерів істотно ускладнює Росії можливість досягти успіху у війні та посилює стратегічні позиції України.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс і надалі посилюватиме співпрацю з Україною і забезпечуватиме пріоритетні оборонні потреби Києва. За його словами, безпека України залишається ключовою умовою стабільності в Європі, тому союзники повинні діяти спільно і послідовно.

У листопаді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає ракети дальнього радіусу дії. За його словами, Берлін протягом останніх місяців веде активну роботу з Києвом над проєктами, які передбачають передачу озброєння збільшеної дальності.

18 листопада стало відомо, що Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США.

Іспанія планує прийняти новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

