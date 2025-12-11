Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

Віталій Кірсанов
11 грудня 2025, 23:12
62
Бронековдра є новим засобом індивідуального та колективного захисту від уламків снарядів, мін або ручних гранат.
Дя українських військових уперше закуплять бронековдри
Дя українських військових вперше закуплять бронековдри / колаж: Главред, фото: mod.gov.ua

Коротко:

  • Міноборони має закупити 5,3 тис. бронековдр на суму понад 132 млн грн
  • Постачання очікують до кінця лютого 2026 року

Міністерство оборони України вперше оголосило про закупівлю бронековдр - універсальних польових тентів, що забезпечують додатковий балістичний захист від уламків. Про це 11 грудня повідомила пресслужба оборонного відомства.

Бронековдра є новим засобом індивідуального та колективного захисту від уламків снарядів, мін або ручних гранат. Бронековдра складається з елементів, здатних затримати засіб ураження і розсіяти його енергію. Її розробили спільно з командуванням Сил логістики ЗСУ. У Міноборони пояснили, що виріб створено на основі м'якого багатошарового балістичного пакету у водотривкому чохлі і відповідає класу осколкової стійкості F5.

відео дня

За даними відомства, тент можна застосовувати як під час переміщення відкритою місцевістю, так і для укриття бліндажів і позицій, за відсутності броні в транспорті або під час евакуації поранених. Завдяки можливості складатися в три-чотири шари і використанню плечових лямок його можна швидко переносити і розгортати.

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри
Фото: mod.gov.ua

Характеристики бронековдри:

  • довжина - 1600-1750 мм;
  • ширина - 700-800 мм;
  • площа балістичного пакета - від 126,5 дм²;
  • вага - до 11 кг;
  • робоча температура - від -40 °С до +70 °С.

Кожна бронековдра надходитиме в комплекті з водотривким захисним чохлом, балістичним пакетом, сумкою для перенесення, паспортом і набором для дрібного ремонту.

Державний оператор тилу МО має закупити 5,3 тис. бронековдр на суму понад 132 млн грн. Постачання очікують до кінця лютого 2026 року. Наступні придбання планують здійснювати наступного року відповідно до потреб ЗСУ.

Підтримка України західними партнерами - оцінка експерта

Політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що підтримка з боку західних партнерів залишається для України стабільною, системною і безпрецедентно масштабною. За його словами, ключову роль у цьому процесі відіграє Європейський Союз, який забезпечує не лише фінансову допомогу, а й суттєві військові ресурси.

Фесенко зазначає, що Україна продовжує закуповувати американське озброєння за рахунок європейського фінансування. Під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні 18 серпня, за його словами, обговорювалися оборонні контракти на суму 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про озброєння стримування, яке має стати частиною довгострокової системи безпеки України.

Експерт підкреслює, що настільки потужна і послідовна підтримка партнерів істотно ускладнює Росії можливість досягти успіху у війні та посилює стратегічні позиції України.

Військова допомога Україні - останні новини

Як писав Главред, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що Альянс і надалі посилюватиме співпрацю з Україною і забезпечуватиме пріоритетні оборонні потреби Києва. За його словами, безпека України залишається ключовою умовою стабільності в Європі, тому союзники повинні діяти спільно і послідовно.

У листопаді канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає ракети дальнього радіусу дії. За його словами, Берлін протягом останніх місяців веде активну роботу з Києвом над проєктами, які передбачають передачу озброєння збільшеної дальності.

18 листопада стало відомо, що Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot і супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США.

Іспанія планує прийняти новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Інші новини:

Про відомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії ковдра Міноборони України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

23:12Україна
Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудня

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудня

21:53Україна
У Трампа зробили важливу заяву про врегулювання в Україні: що вимагають США

У Трампа зробили важливу заяву про врегулювання в Україні: що вимагають США

21:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

Скоро і до нас дійде: у Швеції люди почали прибирати сонячні панелі з дахів

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Щурам - образа, Зміям - гнів

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

В Україні почали скорочувати графіки відключень: в Міненерго назвали регіони

Останні новини

00:54

Ризик ліквідації Європейського союзу: розкрито несподіваний сценарій

11 грудня, четвер
23:53

Миші зникнуть за одну ніч: звичайний кухонний продукт творить справжні диваВідео

23:49

Гороскоп на сьогодні 12 грудня: Овнам - цікава пропозиція, Ракам - гостра суперечка

23:26

"Такий гарний": у Даші Кацуріної з'явився таємний шанувальник

23:12

Захист від мін і гранат: для українських військових уперше закуплять бронековдри

Трамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки СШАТрамп створює вакуум для Росії у Європі: Володимир Горбач - про наслідки стратегії нацбезпеки США
22:50

Українці можуть залишитися без пенсій: кому і коли загрожує припинення виплат

22:24

Не випадково: вчені пояснили, чому люди прокидаються до будильникаВідео

21:55

Спортсмени з РФ і Білорусі знову змагатимуться під нацпрапорами - рішення МОК

21:53

Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудняФото

Реклама
21:51

У Трампа зробили важливу заяву про врегулювання в Україні: що вимагають СШАВідео

21:42

Мамина доця: Могилевська вперше повністю показала молодшу доньку

21:39

До 16 годин без світла: в Укренерго попередили українців про критичний сценарій

21:12

Чому кіт кусає, коли його гладять — пояснення здивує навіть досвідчених господарівВідео

20:53

Захищав Маріуполь і пережив полон: в Одесі розгорівся скандал з нападом ТЦК на військовогоВідео

20:53

Трамп зажадав від лідерів Європи змусити Зеленського прийняти мирний план США - WSJ

20:51

Путін похвалився захопленням великого міста на сході: у ЗСУ відповіли на фейк

20:25

Чому коти насправді люблять картонні коробки: відповідь здивує багатьох

20:20

900 Шахедів і десятки ракет: РФ готова до обстрілу України - названо цілі ударів

19:54

Дедлайн США для миру - з яких трьох областей РФ виведе війська та що чекає на Донбас

19:52

Графіки вимкнення світла на 12 грудня: якими будуть обсяги обмежень та у яких областяхФото

Реклама
19:46

Теракт у Києві: внаслідок вибухів загинув боєць НГУ, поранено поліцейських

19:36

Чи можна перевозити ялинку в київському метро: у підземці дали відповідьФото

19:35

У мережі з'явилося фото Аліни Гросу з вагітним животом

19:26

Україну накриє снігом, буде потужний вітер: синоптики попередили про нове похолодання

19:10

Чому у України немає карт?Погляд

19:06

"Злість і відчай": Олена Мозгова налякала зізнанням

18:59

"Накаркала": у Волочкової великі проблеми з дочкою

18:55

Зеленський сказав, хто вирішуватиме питання територій для встановлення миру

18:52

Чому золото найдорожче: неймовірну таємницю благородного металу розкритоВідео

18:50

Євро шалено стрибнув угору: неочікуваний курс валют на 12 грудня

18:15

Путін віддав новий наказ військам щодо війни в УкраїніВідео

18:02

В Україні впадуть ціни на популярний продукт: експерти радять почекати свят

17:32

Чому 12 грудня не можна носити старий одяг: яке церковне свято

17:14

"Вже у небезпеці": в НАТО назвали наступну ціль для російського наступу

17:12

Як обрати оливкову олію для салатів та смаження: поради від професійних кухарів

17:01

Вчені назвали "цілющий" вид сиру, який знижує тиск і поліпшує здоров'я серця

16:46

У Британії знімуть "Майстра і Маргариту": Джонні Депп зіграє головну роль

16:45

"Мати впала на підлогу і кричала": на фронті вбили 22-річного військового "Шеву"Ексклюзив

16:08

СБУ безпрецедентно бʼє по росіянам на морі, у повітрі та на суші, — експерт про посилення "санкцій Малюка"

16:06

Оцет не потрібен: простий трюк, як позбутися затхлого запаху з рушників

Реклама
16:02

ЗМІ опублікували оновлений "мирний план" Трампа - що отримає Україна та РФ після війни

15:54

Фантастично смачна випічка з одного апельсина: рецепт бюджетного десерту

15:44

Відмовила у портреті самому Сталіну: ким була смілива українська художниця-самоучка

15:42

Дискримінаційні вимоги в конкурсі АРМА щодо IDS Ukraine: ГІГ подала скаргу актуально

15:18

Пенсії в Україні стануть більшими: хто може розраховувати на доплати у 2026 році

14:58

Знадобиться кухонна фольга: простий трюк, як легко прибрати наліт з крана

14:56

Прямо в тил оборонців: в ДПСУ заявили про небезпечну спробу проникнення окупантів

14:27

Світла в домівках українців буде більше: коли графіки відключень скоротять

14:01

Попри незгоду США та РФ: Генасамблея ООН затвердила резолюцію про Чорнобильську катастрофу

13:56

Багато живої сили та БК: Росія везе в гарячу точку фронту додаткові сили

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти