Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

Руслана Заклінська
10 вересня 2025, 20:30
Президент розповів, що уламки російських безпілотників знайшли в багатьох селах та містечках Польщі.
Зеленський провів розмову з Дональдом Туском / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • Окрім російських "Гербер", до Польщі також залітали іранські "Шахеди"
  • Майже два десятки БпЛА потрапили в Польщу
  • З боку України залетіли менше половини, решта - з Білорусі

Польща поінформувала Україна про наслідки та обставини зальоту російських БпЛА. Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "Шахеди", знайдені у багатьох польських містечках і селах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави поспілкувався з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головною темою обговорень стали нові атаки російських безпілотників на територію України, які цієї ночі також залетіли у повітряний простір Польщі.

відео дня

"Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", - наголосив Зеленський.

Президент розповів, що Дональд Туск поінформував його про наслідки атаки російських дронів, які вже вдалося встановити. За його словами, уламки БпЛА виявили у багатьох містечках і селах. У Польщу залетіли не лише російські "Гербери", а й "Шахеди".

Зеленський також додав, що українські військові з ночі збирають усю наявну інформацію та передають її партнерам. У вечірньому відеозверненні глава держави заявив, що майже два десятки дронів проникли в Польщу. Водночас з боку України росіяни завели менше половини від загального числа БпЛА.

"Причин такої зухвалої поведінки Росії декілька, і всім вони абсолютно очевидні. Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно це пропонує, є конкретні рішення. Ми повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому", - підкреслив президент.

БпЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

Особливу увагу Зеленський приділив збільшенню фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, які вже продемонстрували високу ефективність у протидії атакам. Окремо Зеленський повідомив, що запропонував Польщі українську допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів.

"На жаль, станом на зараз Росія не отримала жорсткої реакції глобальних лідерів на те, що росіяни роблять, – реакції саме діями. Заяв більш ніж достатньо, а от дій поки дефіцит. Межі можливого росіяни випробовують. Реакцію випробовують. Фіксують, як діють збройні сили країн НАТО, що вони можуть і що поки що не можуть. На території Білорусі почались спільні з росіянами навчання, і це може бути частиною, так би мовити, плану навчань", - наголосив він.

Для чого Росія атакувала Польщу

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач у коментарі Главреду зазначив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі є свідомою провокацією з боку країни-агресора. За його словами, Москва прагнула залякати не лише поляків, а й європейців загалом. Він підкреслив, що реакція на військово-політичному рівні була правильною, оскільки дрони було збито.

"Далі має бути правильна реакція на політико-дипломатичному рівні, у ЄС і НАТО, між США і Європою. Але її не буде швидше за все. Трамп не буде нікого захищати від Путіна скільки б йому заплатили союзники", - наголосив він.

Удар російських дронів по Польщі - останні новини

Атака Росії проти України вперше зачепила територію Польщі. Кілька безпілотників перетнули кордон країни. За інформацією Defense Express, Москва ще з липня готувала удари по Польщі, використовуючи польські та литовські SIM-картки та 4G-модеми у своїх дронах.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками "абсолютно безрозсудним".

Водночас МВС Польщі підтвердило, що на території країни виявлено уламки ракети. За даними Sky News, це перший зафіксований випадок, коли російська ракета потрапила у польський повітряний простір.

Крім того, президент США Дональд Трамп відреагував на атаку російських дронів по Польщі, опублікувавши в соцмережі Truth Social коротке повідомлення: "Почалось!" Згодом стало відомо, що Конгрес США готовий у разі необхідності ухвалити закон про додаткові санкції проти РФ після російської атаки дронами по території Польщі.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Залітали не лише "Гербери": Зеленський розкрив нові деталі атаки РФ на Польщу

