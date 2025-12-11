У Трампа зробили важливу заяву про врегулювання в Україні: що вимагають США

Дональд Трамп більше не хоче розмов, але він хоче реальних дій щодо врегулювання.

У Білому домі зробили заяву про врегулювання в Україні

Головне:

Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту"

Господар Білого дому більше не хоче розмов, а хоче реальних дій

У Білому домі зробили нову гучну заяву з приводу врегулювання війни Росії проти України.

Прес-секретар Білого Дому Керолайн Левітт під час прес-брифінгу в Білому домі заявила, що президент США Дональд Трамп "надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту".

За її словами, господар Білого дому більше не хоче розмов, але він хоче реальних дій щодо врегулювання.

"Трамп надзвичайно розчарований обома сторонами цього конфлікту. Він втомився від зустрічей, які проводяться тільки заради зустрічей. Він не хоче більше розмов, він хоче дій", - сказала вона.

Переговори про мир: думка експерта

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру поступатися своїми землями, оскільки це порушує національне законодавство, Конституцію, норми міжнародного права та базові моральні принципи. Однак, як зазначає політолог Георгій Чижов, за певних обставин Києву все ж може знадобитися погодитися на деякі негласні компроміси.

Позиція США щодо врегулювання: новини за темою

Раніше Україна передала США відповідь на мирний план Трампа. Пропозиції України стосувалися і найскладніших питань.

Нагадаємо, раніше у WSJ дізналися деталі секретних документів Трампа щодо РФ та України. Американські пропозиції викликали запеклі суперечки між США та їхніми союзниками в Європі.

Як повідомляв Главред, раніше Трамп зажадав від лідерів Європи змусити Зеленського ухвалити мирний план США. Згідно з планом, Україна повинна погодитися на значні територіальні втрати і обмежити розмір своєї армії.

Про персону: Керолайн Левітт Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

