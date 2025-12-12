Нереальна копія Бейонсе: дочка співачки і Джей Зі з'явилася на публіці

Блу Айві стає точною копією своєї зіркової матері і є улюбленицею публіки.

Бейонсе народила трьох дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/beyonce

Який вигляд має донька Бейонсе і Джей Зі зараз

Де вона з'явилася

Зіркова дівчинка Блю Айві, дочка популярної американської співачки Бейонсе і репера Jay Z, виглядала точнісінько як її мама, Бейонсе, коли відвідала матч НБА зі своїм батьком, Джей-Зі.

Як пише Page Six, 13-річна дівчина сиділа біля самого майданчика на матчі "Лос-Анджелес Лейкерс" проти "Сан-Антоніо Сперс" у середу на арені Crypto.com Arena.

Молода дівчина мала модний вигляд у широких синіх джинсах і шкіряній куртці, одягненій поверх сорочки Mercedes-Benz.

Бейонсе з дітьми / Instagram/beyonce

Вона прикривала обличчя чорними сонцезахисними окулярами і доповнила образ босоніжками на танкетці та блискучою срібною сумочкою Diesel. Що стосується прикрас, Блю носила кілька намист і золоті сережки-кільця.

Темне волосся Блю було укладене довгими прямими хвилями з блондинистим омбре на кінцях, а її макіяж включав туш, олівець для губ і хитромудрий манікюр. Джей, зі свого боку, був одягнений більш стримано в повністю чорний ансамбль і чорні сонцезахисні окуляри.

Blu Ivy is gorgeous ? pic.twitter.com/uWSWMcVvaO - Chanel ? (@ChanelB47906896) December 11, 2025

Батько і дочка виглядали дуже задоволеними грою і були помічені усміхненими на кумедних фотографіях.

Шанувальники заполонили соціальні мережі, порівнюючи разючу схожість Блю з її знаменитою мамою.

"Блю Айві так схожа на свою маму. Я майже подумала, що це Бейонсе", - написала одна людина в четвер.

Дико, як люди знущалися над Блю Айві через її волосся, а тепер вона тут із найздоровішим, найрозкішнішим волоссям у грі. Картери процвітають, мені подобається це бачити ✨ pic.twitter.com/YulMge65ze - Ніям (Fan Acc) ? (@msyonceslay) 11 грудня 2025 року .

"Блю Айві поступово стає схожа на свою власну маму", - погодився другий.

"Бейонсе справді скопіювала і вставила себе, тому що Блю Айві вкрала все її обличчя", - пожартував один фанат.

"Блю Айві - це версія ляльки Барбі від Бейонсе, тільки в стилі Bratz", - додав інший.

Umm blue Ivy is only 13??? Вона така доросла! pic.twitter.com/gys1yT4PtV - Remediosa (@realcurves_beca) 11 грудня 2025 року

Діти Бейонсе і Джей Зі

У пари, яка одружилася 2008 року, також є 8-річні близнюки Румі і Сір, хоча малюки та їхня мати не були присутні на спортивному заході.

Батьки трьох дітей спочатку тримали Блю осторонь від уваги громадськості в юні роки, але останнім часом учениця середньої школи викликала фурор, з'явившись на кількох виступах Бейонсе.

Блю дебютувала на сцені з поп-зіркою 2023 року на концерті Бейонсе в межах туру "Renaissance" у Парижі. Тоді Блю приєдналася до танцюристів на підтанцьовці під час виконання пісень Бейонсе "My Power" і "Black Parade".

Про персону: Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

