В Україні підвищать тариф на електроенергію для населення: економіст сказав коли

Спеціаліст розповів, як буде відбуватися підвищення цін на електроенергію.

Як зміняться тарифи на електроенергію для бізнесу та населення / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Новак:

Через удари по об'єктах енергетики в Україні зростуть ціни на електроенергію

Для бізнесу тариф на електроенергію підвищать у 2026 році

Побутові споживачі платитимуть за світло по-новому після закінчення війни

Україна зазнала колосальних втрат через цільові бомбардування країни-агресорки Росії енергетичної інфраструктури. Ці втрати нараді лише зростатимуть, що вплине на підвищення тарифів на електроенергію.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, тариф на електроенергію зросте як і для населення, так і для бізнесу.

Коли можуть підвищити тарифи на електроенергію

Вже у 2026 році, за словами економіста, тариф на світло підвищуватимуть для бізнесу. Ймовірно, це відбуватиметься у два етапи, щоб "уникнути шоку". За такою ж схемою будуть підвищувати тариф і для населення, однак вже після закінчення війни.

"Ми повинні розуміти, що зростання ціни тарифів буде. Його не уникнути, тому що прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетика - це дуже дорога справа, це дуже дороге обладнання, мережа, інфраструктура", - наголосив Новак.

Що буде з цінами на комунальні послуги наступного року

Главред писав, що за словами нардепа, члена комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, у Верховній Раді розглядають підняття комунальних тарифів вже через кілька місяців.

Він вважає, що наступного року Уряд має чітко визначити категорії населення, які будуть отримувати підтримку від держави відповідно тарифу. Водночас нардеп вважає, що інші українці мають змогу сплачувати комунальні послуги за ринковими цінами.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з нового року більшість українських родин, які користуються послугами "Нафтогазу", продовжать отримувати газ за незмінним тарифом - 7,96 грн за кубометр.

Раніше повідомлялося, що деякі українці пенсійного віку можуть не лише отримати суттєві знижки на оплату комунальних послуг, а й повністю звільнитися від них. Такі пільги передбачені для осіб, які раніше працювали у державних чи комунальних установах, зокрема в соціальній, освітній або медичній сферах.

Напередодні стало відомо, що ціна на світло також залишається фіксованою для населення. За кВт-год українцям у грудні доведеться заплатити 4,32 грн.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

