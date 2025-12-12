У мережі показали рідкісне фото російської співачки Анжеліки Варум.

Анжеліка Варум показалася в салоні/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Анжеліка Варум

Коротко:

Як зараз виглядає Анжеліка Варум

Де вона з'явилася

Російська співачка Анжеліка Варум, яка родом з України, але живе в країні-окупанті РФ, поділилася рідкісним фото.

Як пишутьросійські пропагандисти, Анжеліка Варум відвідала один із салонів краси, в якому її і зняли. На стрижку, щоправда, вона прийшла не сама, а з маленьким песиком, якого і приводили до ладу.

Варум з'явилася з довгим чубчиком і в чорній куртці. Крім того, вона злегка відростила своє коротке волосся і показалася без грама макіяжу. З фото видно, що Варум постаріла, але при цьому залишається собою.

Дивлячись на її фото стає очевидно, що Варум не вдається до послуг пластичного хірурга.

У мережі з'явилося нове фото Анжеліки Варум / Фото 7 Днів

Про персону: Леонід Агутін Леонід Агутін - радянський і російський співак, композитор, музикант, автор пісень, аранжувальник, режисер; заслужений артист Росії (2008). За даними Вікіпедії, Леонід Агутін народився в Москві 16 липня 1968 року. Його батько, Микола Агутін, співав у ВІА "Голубые гитары", працював концертним директором у групах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мати, Людмила Агутіна, - вчителька початкових класів. Загалом до 2023 року співак випустив 15 альбомів. Останній, "Увімкніть світло", вийшов 2021-го. Його артист записував під час пандемії коронавірусу.

