Російська співачка Анжеліка Варум, яка родом з України, але живе в країні-окупанті РФ, поділилася рідкісним фото.
Як пишутьросійські пропагандисти, Анжеліка Варум відвідала один із салонів краси, в якому її і зняли. На стрижку, щоправда, вона прийшла не сама, а з маленьким песиком, якого і приводили до ладу.
Варум з'явилася з довгим чубчиком і в чорній куртці. Крім того, вона злегка відростила своє коротке волосся і показалася без грама макіяжу. З фото видно, що Варум постаріла, але при цьому залишається собою.
Дивлячись на її фото стає очевидно, що Варум не вдається до послуг пластичного хірурга.
