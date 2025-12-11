Графіки вимкнення світла для Києва та області: ДТЕК вводить обмеження на 12 грудня

Графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби в області кількох черг.

Графіки відключення світла на 12 грудня / Колаж: Главред, фото: pexels

Що відомо:

В енергосистемі складна ситуація після ворожих обстрілів

У Києві та Київській області 12 грудня вводять графіки відключення світла

У Києві та Київській області введуть графіки відключення світла на 12 грудня. Нові обсяги обмежень опублікувало ДТЕК.

Відомо, що графіки діятимуть протягом усієї доби.

Графіки відключення світла в Києві

ДТЕК вводить графіки вимкнення світла для Києва в обсязі кількох черг.

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1:

з 00:00 до 3:00;

з 6:30 до 13:30;

з 17:00 до 20:30;

черга 1.2:

з 00:00 до 3:00;

з 6:30 до 13:30;

з 17:00 до 22:00;

черга 2.1:

з 06:30 до 13:30;

з 17:00 до 24:00;

черга 2.2:

з 00:00 до 3:00;

з 6:30 до 10:00;

з 17:00 до 24:00;

черга 3.1:

з 00:00 до 6:30;

з 10:00 до 17:00;

з 20:30 до 24:00;

черга 3.2:

з 00:00 до 6:30;

з 10:00 до 13:30;

з 20:30 до 24:00;

черга 4.1:

з 00:00 до 6:30;

з 10:00 до 17:00;

з 20:30 до 24:00;

черга 4.2:

з 00:00 до 3:00;

з 10:00 до 17:00;

з 20:30 до 24:00;

черга 5.1:

з 03:00 до 10:00;

з 13:30 до 20:30;

черга 5.2:

з 3:00 до 6:30;

з 13:30 до 20:30;

черга 6.1:

з 3:00 до 10:00;

з 13:30 до 17:00;

черга 6.2:

з 3:00 до 10:00;

з 13:30 до 20:30.

Графіки вимкнення світла в Київській області

Графіки для кожної черги та підчерги:

черга 1.1 :

з 00:00 до 4:00;

з 7:30 до 14:30;

з 18:00 до 24:00;

черга 1.2 :

з 00:00 до 4:00;

з 7:30 до 11:30;

з 18:00 до 24:00;

черга 2.1 :

з 00:00 до 0:30;

з 7:30 до 14:30;

з 18:00 до 22:00;

черга 2.2 :

з 00:00 до 4:00;

з 7:30 до 14:30;

з 18:00 до 21:30;

черга 3.1 :

з 0:30 до 7:30;

з 11:00 до 18:00;

з 21:30 до 24:00;

черга 3.2 :

з 0:30 до 4:00;

з 11:00 до 18:00;

з 21:30 до 24:00;

черга 4.1 :

з 0:30 до 7:30;

з 11:00 до 18:00;

з 21:30 до 24:00;

черга 4.2 :

з 0:30 до 7:30;

з 11:00 до 14:30;

з 21:30 до 24:00;

черга 5.1 :

з 4:00 до 11:00;

з 14:30 до 21:30;

черга 5.2 :

з 4:00 до 11:00;

з 14:30 до 21:30;

черга 6.1 :

з 00:00 до 00:30;

з 4:00 до 7:30;

з 14:30 до 21:30;

черга 6.2 :

з 00:00 до 00:30;

з 4:00 до 11:00;

з 14:30 до 18:00.

Світло вимикатимуть по-новому - заява уряду

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні можуть стати менш тривалими відключення електроенергії. Уряд ухвалив низку рішень для поліпшення ситуації.

"Доручили обласним військовим адміністраціям переглянути фактичні списки об'єктів критичної інфраструктури протягом двох днів", - вказала вона.

Також зі списків на відключення мають вилучити тих споживачів, які не є критично важливими для роботи регіонів у нинішніх умовах енергозабезпечення. Свириденко зазначила, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонно-промислового комплексу - ці заклади отримуватимуть електроенергію безперебійно.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, в усіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки російських атак на енергоінфраструктуру. Укренерго не уточнило, який саме обсяг обмежень стосуватиметься побутових і промислових споживачів. Там зазначають, що час і масштаб відключень можуть змінюватися.

Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми, і в Україні можуть скоротитися тривалість і частота відключень світла. Місцева влада має скоротити зайве освітлення міст.

Як повідомляв Главред, 8 грудня, в окремих регіонах України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки масованих атак. Відключення діяли в Полтавській, Сумській, Дніпропетровській і Харківській областях.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

